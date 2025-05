Volkanovski sai em defesa de José Aldo e questiona decisão dos juízes no UFC 315

A derrota de José Aldo para Aiemann Zahabi no UFC 315 gerou reações diversas entre fãs e lutadores. Um dos nomes de maior peso a comentar o resultado foi Alexander Volkanovski, atual campeão dos penas (66 kg), que questionou os critérios de avaliação dos juízes - especialmente no que diz respeito ao conceito de "dano causado".

O brasileiro foi superado por decisão unânime em Montreal, com os três juízes atribuindo os dois últimos assaltos ao canadense. No entanto, o australiano acredita que o ex-campeão teve desempenho superior no terceiro e último round, quando chegou a aplicar um chute alto que derrubou Zahabi, além de conectar outros golpes contundentes que, segundo ele, poderiam ter levado à interrupção do confronto.

"Quero falar sobre a luta do Aldo. Obviamente, razoavelmente justa, eu entendo. Mas quando falamos de dano, eu sei que ele terminou muito cansado por baixo naquele terceiro round. Aldo venceu o primeiro round, mas deram os outros dois para o oponente. O segundo também foi bem equilibrado. Ele desacelerou um pouco no final, então talvez por isso deram esse round para o outro cara. Quero focar no terceiro. Foi claramente dele em quase todo o tempo. Acho que até no início, mas especialmente no meio da luta, quando machucou o adversário - e, quando se fala em dano, não tem nada mais claro que aquilo", disse Volkanovski em seu canal no YouTube.

Apesar da pressão imposta pelo manauara, Zahabi conseguiu resistir, se recuperar e terminou a luta em posição de controle, o que pode ter pesado na decisão dos árbitros. Ainda assim, o campeão dos penas acredita que o brasileiro esteve muito mais próximo de encerrar o duelo de forma definitiva.

"Ele balançou o cara, derrubou com um soco, depois com um chute insano. Méritos para o Zahabi por não apagar. Não sei como ficou de pé depois daquilo. Foi praticamente um chute de futebol na cabeça. Depois levou outro chute e caiu mais umas três vezes. Sei que o Aldo estava cansado, ficou ofegante, foi derrubado, levou cotoveladas, e o outro dominou o final. Mas será que isso compensa o fato de ter perdido a maior parte do round e quase ser finalizado? O árbitro poderia ter parado ali. Faltou pouco", completou.

Adeus?

Aos 38 anos, José Aldo deixou no ar a possibilidade de aposentadoria após o revés. O duelo contra Zahabi, inicialmente marcado para o peso-galo (61 kg), foi transferido para os penas em razão de dificuldades no corte de peso. A derrota adiciona mais um capítulo incerto à reta final da carreira de um dos maiores nomes da história do MMA brasileiro.

