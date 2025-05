Vitória bate Cerro Largo e assume vice-liderança do grupo na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Vitória visitou o Cerro Largo no estádio Centenário, no Uruguai, venceu por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança. Claudinho foi quem balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Vitória chegou aos seis pontos, agora na segunda colocação do Grupo B, e dependerá apenas de si mesmo na última rodada para carimbar seu passaporte aos playoffs do torneio continental. Para que isso ocorra, a equipe brasileira precisa vencer a Universidad Católica ou torcer para um tropeço do Defensa y Justicia, que soma quatro, contra o próprio Cerro Largo, lanterna da chave, também com quatro.

O Vitória retorna aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela nona rodada do Brasileirão. No mesmo dia, mas às 15h, o Cerro Largo visita o Liverpool, pela 15ª rodada do Campeonato Uruguaio.

O primeiro e único gol da partida foi marcado apenas aos 40 minutos do primeiro tempo, pelo Vitória. Após cruzamento de Jamerson pela ponta esquerda, Claudinho dominou de coxa e, com uma finalização cruzada, garantiu os três pontos.