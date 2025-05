Vila Nova faz duelo direto com o Remo para recuperar a liderança da Série B

A sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será finalizada nesta quarta-feira com dois jogos. O Vila Nova quer retomar a liderança em duelo de G-4 com o Remo, enquanto América-MG e Paysandu miram reação contra o rebaixamento.

Remo e Vila Nova jogam às 19h no Mangueirão, em Belém (PA). Há cinco partidas invicto, o time goiano vem de três vitórias seguidas: Botafogo-SP, por 2 a 0, e Chapecoense e Athletic-MG, ambos por 1 a 0. Com isso, chegou a 13 pontos na liderança. Entretanto, perdeu o posto momentaneamente após o rival Goiás vencer o Coritiba por 1 a 0 e chegar a 16 pontos. Se vencer, o Vila Nova retomar o topo, empatando em pontos, mas vencendo no saldo de gols (atualmente 4 a 4).

Já o Remo, que iniciou a rodada em terceiro, aparece em quarto lugar com 12 pontos e será vice-líder em caso de vitória. O time é o único invicto na competição, com três vitórias e três empates, e está 100% em casa.

Mais tarde, às 19h30, América e Paysandu fazem o último duelo da rodada na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Os mineiros perderam os dois últimos jogos, para Avaí (3 a 0) e Operário (1 a 0), e estacionou nos nove pontos, em 14º lugar. A esperança é jogar em casa, onde está 100%, com três vitórias.

Já o Paysandu, ainda sem vencer, amarga a 20ª e última posição, com dois pontos, sendo dois empates e quatro derrotas, a última delas diante do Volta Redonda-RJ, fora. Como mandante, tem um empate e duas derrotas.

O time vinha dividindo sua atenção com outras duas competições. Após levar o título da Copa Verde, nos pênaltis, diante do Goiás, no fim de abril, ficou com o vice no Campeonato Paraense no último domingo. Perdeu o título para o rival Remo, também nos pênaltis.

Confira os jogos da 7ª rodada:

QUINTA-FEIRA

Athletico 1 x 1 Chapecoense

SÁBADO

Avaí 0 x 0 Atlético-GO

Goiás 1 x 0 Coritiba

DOMINGO

Criciúma 0 x 0 Volta Redonda

Cuiabá 2 x 3 Operário-PR

Novorizontino 2 x 2 Ferroviária

SEGUNDA-FEIRA

Botafogo 0 x 3 Athletic-MG

Amazonas 1 x 1 CRB

QUARTA-FEIRA

19h

Remo x Vila Nova

19h30

América-MG x Paysandu