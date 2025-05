Um mês para o Mundial de Clubes: veja tudo que você precisa saber

A contagem regressiva começou. Falta exatamente um mês para o pontapé inicial do inédito Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Pela primeira vez no novo formato com 32 equipes, a competição promete ser histórica e com presença importante de clubes brasileiros.

Os quatro representantes brasileiros chegam ao torneio após campanhas continentais vitoriosas. O Palmeiras garantiu sua vaga com o título da Libertadores de 2021. O Flamengo veio na sequência, campeão em 2022, enquanto o Fluminense conquistou sua inédita glória continental em 2023. O Botafogo completa a lista como o clube campeão do da América em 2024, contra o Atlético-MG.

O sorteio dos grupos definiu que o Palmeiras está no Grupo A, ao lado de Porto, Al Ahly e Inter Miami. O Botafogo caiu no Grupo B, com Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. O Flamengo ficou no Grupo D, ao lado de Espérance, Chelsea e Club León. Já o Fluminense está no Grupo F, junto com Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns.

Os demais grupos também contam com grandes potências do futebol mundial. O Grupo C reúne Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica. O Grupo E terá River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milão. O Grupo G contará com Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain e Juventus. Por fim, o Grupo H reúne Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Red Bull Salzburg.

A competição será realizada em 12 estádios de 11 cidades dos Estados Unidos. As sedes são: Hard Rock Stadium (Miami), Lumen Field (Seattle), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Camping World Stadium e Inter&Co Stadium (Orlando), Mercedes Benz Stadium (Atlanta), Geodis Park (Nashville), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Audi Field (Washington), Lincoln Financial Field (Filadélfia) e MetLife Stadium (Nova York). O jogo de abertura será em Miami, com o Inter Miami de Lionel Messi em campo.

As regras da competição determinam que cada equipe poderá inscrever 35 jogadores, com no máximo 26 relacionados por partida. A fase de grupos classificará os dois melhores de cada grupo para o mata-mata, que começa nas oitavas de final. Em caso de empate nos jogos eliminatórios, haverá prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis. O primeiro critério de desempate na fase de grupos será o confronto direto, seguido por saldo de gols e número de gols marcados.

Palmeiras e o sonho do Mundial

O Alviverde, cabeça de chave do Grupo A, terá pela frente três adversários de peso na fase de grupos. A equipe paulista buca seu primeiro Mundial, após o vice em 1999 e 2021 e o quarto lugar em 2020. O time de Abel Ferreira começará sua caminhada contra o Porto (Portugal) no dia 15 de junho, no estádio MetLife, em Nova Jersey, Estados Unidos. Sob a direção do técnico Vítor Bruno, o Porto conquistou a vaga no torneio por seu desempenho no ranking da UEFA. O brasileiro Galeno, já convocado para a Seleção, aparece como destaque.

O segundo desafio será contra o Al-Ahly (Egito), em 19 de junho, no mesmo estádio, MetLife. Tradicional clube egípcio, o Al-Ahly se destaca pela força em competições continentais, tendo conquistado a Liga dos Campeões da África nas edições de 20/21 e 22/23.

Fechando a fase de grupos, o Palmeiras enfrentará o estrelado Inter Miami (EUA) no dia 23 de junho, também no MetLife Stadium. A equipe foi convidada pela FIFA devido ao título da temporada regular da MLS de 2024 e conta com a presença de Lionel Messi, que chegou ao clube em 2023, atraindo outros grandes nomes como Suárez e Busquets. Apesar das recentes decepções, a equipe de Miami conta com um elenco recheado de estrelas, o que promete tornar o jogo contra o Verdão um grande espetáculo.

O Palmeiras passou por uma reformulação significativa após um ano sem conquistar títulos importantes. O clube perdeu jogadores históricos como Dudu, Rony e Zé Rafael, que saíram para Cruzeiro, Atlético-MG e Santos, respectivamente. O jovem zagueiro Vitor Reis, que estava no time há pouco tempo, também foi negociado com o Manchester City. Além disso, atletas como Caio Paulista, Lázaro, Michel e Rômulo também deixaram o Alviverde.

Para repor essas saídas e fortalecer o elenco, o técnico Abel Ferreira trouxe reforços importantes. O ataque foi reforçado com a chegada de Vitor Roque, ex-Real Betis e Barcelona, e Paulinho, do Atlético-MG, dois jogadores promissores e com passagens pela Seleção Brasileira, cujas contratações totalizaram cerca de 43 milhões de euros. O clube também apostou em Facundo Torres e Emiliano Martínez, ambos uruguaios e frequentemente convocados para aCeleste. Na defesa, chegaram os zagueiros Bruno Fuchs, ex-Galo, e Micael, do Houston Dynamo.

A joia Estevão, por sua vez, tem o Mundial como seu último grande desafio pelo Palmeiras. O camisa 41 foi negociado junto ao Chelsea e, mesmo já tendo completado 18 anos, integrará o clube londrino apenas depois da disputa do Mundial, como determinado pelos paulistas.

Flamengo de Filipe Luís sonha alto

O Flamengo tem um título do Mundial de Clubes, conquistado em 1981, quando derrotou o Liverpool por 3 a 0 na Copa Intercontinental, no Japão. Desde a mudança do formato, em 2005, o Rubro-Negro participou do torneio apenas uma vez, em 2019, quando venceu o Al Hilal nas semifinais, mas perdeu para o Liverpool na final, ficando com o vice-campeonato. Em fevereiro de 2023, o clube carioca disputou sua terceira edição do Mundial de Clubes e caiu na semi para o Al-Hilal.

O Flamengo foi sorteado para o Grupo D do Mundial e estreará contra o Espérance (Tunísia) no dia 16 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em seguida, enfrentará o Chelsea (Inglaterra) em 20 de junho, também no mesmo estádio. Para encerrar a fase de grupos, o Rubro-Negro jogará contra o Los Angeles FC (EUA) ou o Club América (MEX), no dia 24 de junho, no Estádio Camping World, em Orlando. O úlitmo adversário dos cariocas será definido por um playoff.

Reformulado, Botafogo tem missão difícil

O Glorioso integra o Grupo B, ao lado de Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders (EUA). O time, agora comandado por Renato Paiva, participou da Copa Intercontinental de 2024, quando caiu para o Pachuca, ainda nas quartas de final.

A estreia do Botafogo será contra o Seattle Sounders, no dia 15 de junho, no estádio Lumen Field, em Seattle. Depois, enfrentará o poderoso Paris Saint-Germain, em 19 de junho, no icônico Rose Bowl, em Los Angeles. Por fim, a fase de grupos será encerrada no dia 23 de junho, também no Rose Bowl, com o confronto diante do Atlético de Madrid.

Fluminense de Renato Gaúcho quer surpreender

O Tricolor das Laranjeiras foi alocado no Grupo F, junto com Borussia Dortmund (Alemanha) Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul). A equipe carioca, campeã da Libertadores de 2023, perdeu do Manchester City na final do Mundial de 2023, ainda sob o comando de Diniz, por 4 a 0.

A estreia do Fluminense será contra o Borussia Dortmund, no dia 17 de junho, no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey. Na segunda rodada, o adversário será o Ulsan, novamente no MetLife, no dia 21 de junho. Por fim, a equipe encerra sua participação na fase de grupos contra o Mamelodi Sundowns, no dia 25 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami.