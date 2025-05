Astro dos Chiefs, namorado de Swift 'fura' NFL e reclama de calor do Brasil

Estrela do Kansas City Chiefs, Travis Kelce se antecipou ao anúncio da NFL e indicou que seu time irá enfrentar o Los Angeles Chargers no segundo São Paulo Game, em setembro. O tight end, que é namorado da cantora pop Taylor Swift, reclamou de jogar no calor do Brasil.

O que aconteceu

Kelce "furou" o anúncio da NFL em algumas horas. A maior liga de futebol americano do mundo oficializará o adversário dos mandantes Chargers ainda hoje, com a divulgação do calendário completo de jogos temporada de 2025 —a confirmação dos Chiefs no Brasil é iminente.

Ele primeiro disse que ouviu o rumor, mas depois cravou que jogará no Brasil e reclamou do calor. Travis deu a declaração no seu podcast New Heights, que toca junto do irmão e ex-jogador Jason, tirando risadas dos presentes nos bastidores do estúdio.

Isso não sai até quarta-feira [se Chiefs estará no São Paulo Game]? Sim, definitivamente estamos jogando no Brasil [risada]. Eu também ouvi esses rumores.

Eu estarei lá [no Brasil], não para fazer um podcast. Vou jogar futebol americano no calor fudid*.

Travis Kelce, astro dos Chiefs

O tight end disse que não sabe se está animado e desabafou sobre jogar em lugares quentes e úmidos. Ele contou que sua muito e que pedirá para ter trocas extras de roupa para a partida. Durante a conversa sobre o clima em São Paulo, Jason disse que a capital paulista não deveria ser muito quente por estar "cercada pela floresta amazônica".

Taylor Swift e o namorado Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, comemorando o título da AFC da NFL Imagem: Brooke Sutton/Getty

[Está animado?] Eu não sei... Há algo sobre chegar perto [da linha] do Equador, não quero vestir um uniforme de futebol fazendo isso. Estive em Jacksonville em setembro, e isso é miserável.

Travis Kelce, no podcast New Heights

São Paulo é perto da água? Isso parece melhor. Eu prefiro estar seco do que úmido. Eu suo muito. Se estiver quente e úmido e mais ou menos o que estou esperando, vou ficar infeliz. Mas vamos encontrar uma maneira de conseguir uma vitória. Terei que pedir pro estafe do equipamento ter umas jerseys, três pares de calças, quatro chuteiras.... Estarei suando muito.

Segundo previsão do tempo, fará mais calor em Kansas City do que em São Paulo terão no dia 5 de setembro, data da partida. A média histórica das condições meteorológicas da cidade do Missouri, nos EUA, traz máxima de 29ºC e mínima de 18ºC, de acordo com o AccuWeather. Já as temperaturas na capital paulista estão previstas entre 22ºC e 11ºC.

Gramado polêmico

Funcionário do Philadelphia Eagles tira grama da chuteira de jogador durante jogo da NFL no Brasil Imagem: Pedro Vilela/Getty Images

Seu irmão, Jason, detonou a condição do gramado da Neo Química Arena no primeiro São Paulo Game. Travis preferiu não entrar na polêmica, mas fez caretas enquanto dizia: "O campo"

A propósito, o campo esteve atroz no ano passado", disse Jason. "Foi visivelmente ruim, os narradores ficaram falando: 'eles estavam escorregando por todo o lugar'. Era um campo ruim. Só para que você saiba, use seus sete pregos. O estádio é bom, apesar do gramado no ano passado. Espero que melhorem isso.

Jason Kelce

O campo do estádio do Corinthians foi alvo de críticas durante Eagles x Packers e virou polêmica. A NFL vem tratando o tema internamente para evitar que novas repercussões negativas se repitam na edição deste ano.