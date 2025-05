Transmissão ao vivo de São Paulo x Libertad pela Libertadores: veja onde assistir

São Paulo e Libertad medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? Globo (para SP, AL, CE, GO, MG, MS, PE, PI, PR, TO e as cidades mineiras de Varginha, Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia) e Paramount+ (streaming disponível no UOL Play).

Uma vitória coloca os brasileiros no mata-mata. Atualmente, o Tricolor lidera o Grupo D com 10 pontos, enquanto o Libertad aparece em segundo lugar, com sete.

Na rodada anterior, o São Paulo venceu o Alianza Lima por 2 a 0, fora de casa. Já o Libertad empatou sem gols com o Talleres.

São Paulo x Libertad -- Copa Libertadores 2025