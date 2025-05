Transmissão ao vivo de Real Madrid x Mallorca pela La Liga: veja onde assistir

Real Madrid e Mallorca entram em campo hoje, às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido com exclusividade pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Real Madrid não pode tropeçar. Isso porque o Barça tem sete pontos à frente na classificação e, com apenas seis em disputa, não poderia mais ser alcançado. Os merengues perderam o clássico para o arquirrival no fim de semana.

Novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti faz seus últimos jogos pelos merengues. Ele começará a trabalhar pelo Brasil a partir do dia 26 de maio.

O Mallorca ainda sonha com uma vaga em competições europeias na próxima temporada. A equipe chega embalada pela vitória por 2 a 1 diante do Valladolid.

Real Madrid x Mallorca -- Campeonato Espanhol