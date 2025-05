Tenista número um do mundo Sinner ouve confissão esportiva do papa Leão

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O astro do tênis italiano Jannik Sinner teve uma audiência nesta quarta-feira com o recém-eleito papa Leão 14, ele próprio um jogador de tênis, informou o Vaticano.

Sinner foi convidado a ir ao Vaticano junto com seus pais e uma delegação da Federação Italiana de Tênis.

Leão brincou no início desta semana que não queria se encontrar com o número um do mundo, pelo menos não atrás da rede.

Questionado por um jornalista se ele participaria de uma partida beneficente, Leão pareceu disposto a isso, mas advertiu: "Só não traga o Sinner", fazendo um trocadilho católico com o sobrenome do tenista, que é traduzido do inglês como "pecador".

Sinner presenteou o papa com uma de suas raquetes de tênis, mas o pontífice recusou a sugestão de que eles batessem uma bola, olhando para as luzes da sala de recepção. "Melhor não", disse ele, aos risos.

O papa, anteriormente conhecido como cardeal norte-americano Robert Prevost, descreveu-se em uma entrevista de 2023 publicada pelo site de sua ordem religiosa agostiniana como "um grande jogador de tênis amador".

Sinner está participando do torneio Aberto da Itália, que está sendo realizado a uma curta distância do Vaticano, voltando de uma proibição de doping de três meses.

Ele ficou corado quando perguntado durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira sobre os comentários do papa e enterrou a cabeça nas mãos.

"Por que você tem que me colocar em uma situação difícil?", disse ele, antes de acrescentar: "Obviamente, ouvi dizer que ele jogou quando era criança. Acho que é bom para nós, jogadores de tênis, ter um papa que gosta desse esporte que praticamos."

(Reportagem de Crispian Balmer)