Flu supera pênalti perdido, vaias e dorme líder de grupo na Sul-Americana

O Fluminense venceu o Unión Española por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana, no Maracanã.

Após ter dificuldades no 1º tempo e ser vaiado na saída para o intervalo com o 0 a 0, o Flu abriu o placar com Keno logo no início da segunda etapa e ampliou com Samuel Xavier na reta final.

Com o resultado, o Fluminense chega a 10 pontos e só depende de si para encaminhar a classificação para a próxima fase. O Flu disputa a liderança do grupo com o Once Caldas, que tem 9 pontos e joga nesta quinta-feira contra o boliviano GV San José.

No dia 29 de maio, o Fluminense recebe o Once Caldas em casa para fechar a primeira fase da Sul-Americana.

Como foi o jogo

O time comandado por Renato Gaúcho teve dificuldades no 1º tempo da partida. Canobbio precisou ser substituído por Keno logo aos 6 minutos, após deixar o gramado com um aparente afundamento na face após dividir bola com o goleiro Torgnascioli.

O Fluminense dominava a posse de bola, mas criava poucas chances. Aos 28 minutos veio a primeira grande oportunidade para o Flu, com pênalti em cima de Arias, confirmado após checagem no VAR, que ainda resultou na expulsão do zagueiro Núñez.

Everaldo foi para a cobrança, mas o goleiro Torgnascioli defendeu o pênalti. No rebote, novamente o atacante do Flu foi bloqueado pelo goleiro uruguaio do Unión.

Após o lance, a torcida começou a vaiar a equipe no Maracanã, que não conseguia abrir o placar com um jogador a mais.

Na volta do intervalo, gol relâmpago do Flu e mudança de clima no Maraca. Keno tranquilizou a torcida logo no primeiro minuto, ao marcar o 1 a 0 para a equipe da casa. Os tricolores na arquibancada passaram então a cantar e voltaram a apoiar o Tricolor das Laranjeiras.

Aos 33 minutos, Samuel Xavier ampliou a vantagem para 2 a 0. O Fluminense passou então a trocar mais passes, controlando a partida sem sofrer sustos.

Destaques da partida

Problema para o Flu. Com 6 minutos de bola rolando, o atacante Canobbio, do Fluminense, entrou em dividida com o goleiro Torgnascioli e levou a pior, precisando ser substituído por Keno. O atacante teve um aparente afundamento da face.

Baita defesa! Aos 21 minutos, o Flu atacou pela direita com Keno, que cruzou na área para cabeçada de Everaldo. O goleiro do Unión fez ótima defesa para impedir o gol do Flu.

Foi para o VAR. Arias foi puxado e derrubado na área, o árbitro argentino Yael Falcon deixou o jogo seguir, mas foi chamado ao VAR e confirmou o pênalti para o Fluminense, expulsando o zagueiro Núñez

O goleiro foi monumental... Na cobrança do pênalti, Everaldo bateu forte no canto direito, mas o goleiro Torgnascioli pulou no canto certo e defendeu a cobrança. Everaldo ainda aproveitou o rebote e chutou novamente, mas o goleiro fez mais uma defesa evitando o gol do Flu.

1 x 0: Logo no 1º minuto do 2º tempo, Arias tabelou pela direita e cruzou na pequena área. Keno chegou cabeceando firme e superou Torgnascioli.

2 x 0: Samuel Xavier encaminhou a vitória do Flu ao fazer o segundo gol aos 33 minutos do 2º tempo. O lateral aproveitou rebote em chute de Martinelli e bateu cruzado para o fundo das redes.