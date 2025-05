Sem confiança? Alicia e Milly debatem situação do Flamengo na Libertadores

Por que o Flamengo não consegue repetir na Copa Libertadores as boas atuações que faz pelo Campeonato Brasileiro? Alicia Klein e Milly Lacombe debateram o tema no UOL News.

Amanhã (15), o Flamengo encara a LDU (EQU), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo Grupo C da competição continental. Em caso de derrota, a equipe rubro-negra será eliminada na primeira fase - e com uma rodada de antecedência.

Milly: Filipe Luís não tem mesma confiança do início do trabalho

O Flamengo está engasgado, derrapando, alguma coisa está acontecendo. O Filipe Luís perdeu um pouco da confiança imensa com que ele iniciou o trabalho. Talvez haja ruídos internos, um dos auxiliares que estava com ele desde o início foi embora. É complicado administrar tantos egos e vontades. Talvez seja o maior desafio da carreira dele.

Milly Lacombe

Alicia: É surpreendente Flamengo não jogar bem na Libertadores

O Filipe Luís não conseguiu fazer o Flamengo jogar bem uma única partida da Libertadores - e isso é surpreendente. No Brasileiro, oscilou um pouco, mas já fez grandes partidas: contra o Corinthians e contra o Juventude. Na Libertadores, não conseguiu jogar bem nenhuma vez, nem contra o Táchira, que é o saco de pancadas.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.