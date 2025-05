Savinho e Igor Jesus aparecem em ranking de transferências com maiores ganhos capitais para os clubes

Os brasileiros Savinho, do Manchester City, e Igor Jesus, do Botafogo, apareceram em um ranking de transferências com maiores ganhos capitais para os clubes. O estudo foi divulgado pelo CIES Football Observatory nesta quarta-feira.

O levantamento leva em consideração contratações realizadas por times em todo o mundo nas últimas duas janelas de transferências. Savinho aparece na terceira posição do ranking, enquanto Igor Jesus figura na 52ª colocação.

Savinho saiu do Troyes, da França, para o City em julho do ano passado. Atualmente, o jogador está avaliado em 100,5 milhões de euros (R$ 631,6 milhões na cotação atual) e registra um ganho potencial de 59,9 milhões de euros (R$ 376,2 milhões).

Assim como Savinho, Igor Jesus foi contratado pelo Botafogo em julho de 2024. Peça importante nas campanhas campeãs da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o centroavante está avaliado em 18 milhões de euros (R$ 113,1 milhões). O ganho potencial possui o mesmo valor.

Além dos brasileiros, outros nomes do futebol mundial, como o de Mbappé, aparacem na lista. O atacante francês, contratado pelo Real Madrid à custo zero, lidera o ranking com 182,4 milhões de euros (R$ 1,14 bilhões) em ganho potencial. Huijsen (Bournemouth), Olise (Bayern de Munique) e Kean (Fiorentina) completam o top-3.