São Paulo é salvo por cria de 17 anos, empata com um a menos e avança

O São Paulo empatou com o Libertad por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Os gols foram marcados por Aguilar, para o Libertad, e Lucca, pelo São Paulo. O jovem de 17 anos, cria de Cotia, fez sua estreia profissional e já anotou seu primeiro gol nos minutos finais do jogo.

O São Paulo jogou com um a menos desde os 16 minutos do primeiro tempo. Alisson deu uma entrada forte, acertou primeiro a bola, mas depois também o adversário e acabou expulso.

Com 10 em campo, Zubeldía recuou Oscar para a função de Alisson. Na metade da segunda etapa, o treinador tirou Oscar para a entrada de Pablo Maia e também colocou Ferraresi na vaga de Ferreirinha, empurrando Cédric para a ponta e trocando Lucas Ferreira de lado.

Com o resultado, o São Paulo garantiu a classificação para as oitavas de final. O Tricolor chegou a 11 pontos e deixou o Libertad com oito; o primeiro lugar ainda está em disputa e ficou para a última rodada.

O Tricolor volta a campo neste sábado, às 21h, quando recebe o Grêmio no Morumbis. O time fecha sua participação na fase de grupos do torneio continental contra o Talleres, também em casa, no dia 27 deste mês.

Como ficou o grupo D

1º - São Paulo - 11 pontos (5 jogos)

2º - Libertad - 8 pontos (5 jogos)

3º - Alianza Lima - 4 pontos (4 jogos)

4º - Talleres - 1 ponto (4 jogos)

Lances Importantes

Uh! Aos 10 minutos, Ferreirinha fez a sua jogada: recebeu pela esquerda, cortou para o meio e finalizou de direita. O goleiro Morinigo caiu para fazer boa defesa e jogar para escanteio.

Expulsão. Aos 16, Alisson entrou forte em Marcelo Fernández, tocou primeiro na bola, mas depois acertou o jogador do Libertad. O árbitro Carlos Betancur mostrou vermelho direto para o jogador são-paulino.

Pra fora! Aos 27, Fretes cobrou escanteio na primeira trave, e Gutiérrez ganhou da marcação para cabecear. A bola passou com perigo à direita do gol de Rafael.

Pra fora! Aos três minutos do segundo tempo, Ferreirinha ficou com a bola no ataque, cortou bem a marcação e, de frente para o goleiro, finalizou para fora do gol.

Perdeu! Aos 25, Enzo Díaz levantou na área, e a bola ficou na segunda trave para Alan Franco chegar finalizando, mas o zagueiro, em boas condições, errou o alvo e mandou para fora.

1x0. Aos 28, Ramírez cobrou falta da esquerda, e Aguilar apareceu no meio da área para desviar se antecipando a Rafael e abrindo o placar.

1x1. Aos 45, Lucca, que fazia sua estreia profissional, recebeu pela esquerda, fintou a marcação invadindo a área e finalizou no canto para empatar o jogo.

Ficha Técnica

São Paulo 1 x 1 Libertad (PAR)

Copa Libertadores da América - Fase de grupos

Local: Morumbis, em São Paulo

Data: 14/05/2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Cristian Aguirre (COL)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Amarelos: Caballero e Sanabria; Lucca

Vermelho: Alisson

Gols: Aguilar (28'/2ºT); Lucca (45'/2ºT)

Público: 46.996

Renda: R$ 3.142.167,50

São Paulo: Rafael; Cédric Soares (Luciano), Ruan (Arboleda), Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar (Pablo Maia); Lucas Ferreira (Lucca), Ferreirinha (Ferraresi) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

Libertad: Rodrigo Morinigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Thomas Guitérrez e Matias Espinoza; Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero, Lucas Sanabria (Hugo Martinez), Alexis Fretes (Melgarejo) e Marcelo Fernández (Alcaraz); Roque Santa Cruz (Aguilar). Técnico: Sergio Aquino.