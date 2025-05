São Paulo recebe Libertad a um empate das oitavas da Libertadores

O São Paulo pode carimbar a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, no MorumBis. Um simples empate com o Libertad já é suficiente. Uma vitória garante já o primeiro lugar do Grupo D, com uma rodada de antecedência.

O time de Luis Zubeldía deve ter um dos maiores públicos em casa no ano, com mais de 40 mil ingressos vendidos na véspera da partida. Entretanto, uma baixa já é certa. Lucas Moura voltou a ter problemas no joelho direito.

O camisa 7 ficou fora de ação por quase dois meses após um trauma sofrido na semifinal do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Ele chegou a retornar, entrando diante de Fortaleza e Alianza Lima.

Novamente contra o Palmeiras, na Arena Barueri, Lucas foi poupado. Ele até iniciou a semana com os treinamentos, mas não terá condições de entrar em campo nesta quarta-feira.

O restante do grupo encerrou a preparação para o confronto na terça-feira. Uma das dúvidas era o lateral-esquerdo Wendell, que após um choque de cabeça na partida contra o Palmeiras. Ele participou das atividades e será relacionado, mas, a exemplo do último duelo pela competição, Enzo Díaz pode aparecer no time titular.

Desde o último encontro entre as duas equipes, quando o São Paulo venceu por 2 a 0, o Libertad vive uma sequência ruim. Foram três empates (um deles contra o Alianza Lima, pela Libertadores) e uma derrota, para o Sportivo Luqueño.

O time não vence desde 11 de abril, quando bateu o Nacional, pelo Campeonato Paraguaio, por 1 a 0. São sete jogos de jejum, dos quais o time não marcou em cinco. Mesmo assim, continua na liderança na liga local, com quatro pontos de vantagem para o Guaraní.

Segundo colocado no Grupo D da Libertadores, se o Libertad não vencer o São Paulo, a equipe precisa 'secar' o Alianza Lima, que enfrenta o Talleres, em Córdoba, na quinta-feira. Em caso de derrota do Libertad e vitória dos peruanos, os dois times podem fazer o duelo decisivo contra os paraguaios na última rodada, em Assunção.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X LIBERTAD

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio e Alisson; Cédric Soares, Matheus Alves e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

LIBERTAD - Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez e Mathías Espinoza; Hernesto Caballero, Álvaro Campuzano e Lucas Sanabria; Marcelo Fernández e Alexis Fretes; Roque Santa Cruz. Técnico: Sergio Aquino.

ÁRBITRO - Carlos Betancur (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).