Santos x Corinthians no UOL: como assistir ao jogo do Paulistão Feminino

Santos e Corinthians medem forças hoje, às 20h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo UOL Play (streaming). A narração do clássico será feita por Vivi Falconi e comentários de André Hernan e Milly Lacombe.

As duas equipes iniciaram a competição com vitórias. O Santos venceu o clássico com o São Paulo por 2 a 1, no Canindé.

O Corinthians vem de uma goleada. No Parque São Jorge, o Alvinegro goleou o Bragantino por 4 a 0.

Santos x Corinthians -- Paulistão Feminino 2025

Data e hora: 14 de maio, às 20h (de Brasília)

14 de maio, às 20h (de Brasília) Local: Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

Bruno José Daniel, em Santo André (SP) Transmissão: UOL Play (streaming)

Como assistir ao Canal UOL na TV?

Claro TV: canal nº 549

Sky: canal n° 88

88 Vivo TV: canal nº 613

Oi TV: canal nº 140

TVRO Embratel: canal nº 546

Embratel: canal nº 546 Samsung TV: canal n° 2074

2074 Zapping: canal nº 64

UOL Play