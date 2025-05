Santos segue em jejum e iguala série negativa de resultados de ano do rebaixamento

Na noite da última segunda-feira, o Santos deixou a desejar novamente. O Peixe não conseguiu ser eficiente e ficou apenas no empate sem gols com o Ceará, no Allianz Parque, no duelo de encerramento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado foi negativo para o Santos em quase todos os sentidos - salvo exceção do fato de que a equipe voltou a não sofrer gols. O Alvinegro Praiano segue em jejum e amarga a vice-lanterna da Série A, com somente cinco pontos conquistados em oito rodadas.

Com isso, o Santos igualou uma série negativa de resultados de 2023, fatídico ano do rebaixamento. Com o empate na última segunda-feira, a equipe chegou ao quinto jogo consecutivo sem saber o que é vencer na temporada. A última vitória do time foi em 16 de abril, contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

Neste recorte, foram três derrotas e dois empates, o que totaliza um aproveitamento de 13,3%. O Peixe perdeu para São Paulo (fora de casa, por 3 a 1), Red Bull Bragantino (na Vila, por 2 a 1), e para o Grêmio (no Sul, por 1 a 0). Já os empates foram com Ceará (0 a 0, como mandante) e CRB (em casa, em 1 a 1, pela Copa do Brasil).

Naquele ano, o Santos também passou por uma sequência de cinco resultados negativos na reta final do Brasileirão, o que acabou culminando na queda à Série B. O Peixe amargou exatamente os mesmos números: três derrotas e dois empates nas últimas cinco rodadas.

Na época, o Alvinegro Praiano empatou sem gols com o São Paulo em casa e, depois, somou nova igualdade, dessa vez em 1 a 1, contra o Botafogo, no Nilton Santos. Depois, foram três derrotas consecutivas para Fluminense (3 a 0 na Vila), Athletico-PR (3 a 0 fora) e Fortaleza (2 a 1 em casa).

Em 2023, entretanto, o Santos teve uma sequência de resultados ainda pior que a da reta final do Brasileirão. Entre 17 de maio e 8 de julho, o Peixe alcançou a marca negativa de 12 jogos sem vencer - foram seis derrotas e seis empates entre Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Já em 2024, o Santos esteve próximo de chegar aos cinco jogos sem vitória, mas parou 'somente' nos quatro. Entre maio e junho daquele ano, a equipe, ainda comandada por Fábio Carille, amargou quatro derrotas consecutivas durante a disputa da Série B.

Agora, o Santos está prestes a completar um mês sem vitórias. Em função disso, o elenco precisa dar uma resposta à torcida. A evolução do time comandado por Cleber Xavier precisa vir acompanhada de resultados, e o Peixe pode ter a oportunidade perfeita para isso no clássico deste fim de semana.

Em busca da recuperação em meio a um cenário complicado de jejum, o Santos visita o Corinthians neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.