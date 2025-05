Santos reintegra os atacantes Furch e Andrey Quintino ao elenco

O técnico Cleber Xavier decidiu integrar dois jogadores ao elenco do Santos. Trata-se dos atacantes Julio Furch e Andrey Quintino. Ambos estavam treinando separado desde o começo do ano.

Desta forma, a dupla vira opção para o restante da temporada. O Peixe vive má fase e amarga a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos. Já são cinco jogos consecutivos sem vencer.

A próxima partida do Alvinegro Praiano será no domingo, contra o Corinthians, pela nona rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 16 horas (de Brasília).

Vão jogar?

Furch chegou ao Santos em julho de 2023 e foi um dos poucos que se salvou no rebaixamento para a Série B. Em 2024, foi titular em boa parte da campanha de acesso da equipe.

O atacante, contudo, perdeu espaço com a chegada de Pedro Caixinha e passou a treinar separado. Assim, ele não entra em campo desde o dia 17 de novembro. Ao todo, são 63 aparições com a camisa alvinegra, com nove gols e uma assistência.

No atual elenco do Peixe, Cleber Xavier conta com Tiquinho Soares e Deivid Washington para o posto de centroavante.

Andrey, por sua vez, nunca jogou pelo profissional do Alvinegro Praiano. O atacante, formado nas categorias de base do clube, coleciona empréstimos para Inter de Limeira, Juventus-SP, XV de Piracicaba e Ituano.