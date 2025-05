Santos recebe notificação da Fifa referente à dívida com Caixinha

O Santos recebeu uma notificação da Fifa referente à dívida com o técnico Pedro Caixinha e sua comissão. O clube tem 45 dias para quitar o valor ou entrar em acordo com os portugueses. Caso contrário, a equipe poderá sofrer um transferban.

O ex-treinador do Peixe entrou com um processo na entidade máxima do futebol no começo do mês. Os estrangeiros não entraram em acordo com a diretoria para o pagamento da multa rescisória.

O Alvinegro Praiano queria pagar os R$ 15 milhões ao longo de três anos. Caixinha, porém, recusou esta oferta. Ele queria receber o valor à vista.

Caixinha e sua comissão foram demitidos no dia 14 de abril. Ao todo, foram 17 partidas com o técnico. Neste período, o Peixe somou seis vitórias, quatro empates e sete derrotas, além de 26 gols marcados e 21 sofridos.

O Santos publicou as rescisões no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no último dia 29 e pegou os portugueses de surpresa, já que não há um acordo para o pagamento da multa.

A diretoria alvinegra informou à entidade brasileira que o caso está no âmbito judicial. Assim, o clube ficou livre para fazer a movimentação e regularizar Cleber Xavier, escolhido para assumir o comando técnico.

Vice-lanterna do Brasileirão, o Peixe entra em campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela nona rodada.