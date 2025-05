Santos perde para o Fortaleza na estreia do Brasileirão sub-17

Nesta quarta-feira, o Santos perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, no CT Rei Pelé, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17.

Com a derrota, o Peixe segue zerado na tabela, enquanto o Lesão conquista os três primeiros pontos no torneio.

As duas equipes voltam a campo na terça-feira, dia 20 de maio, pela segunda rodada do Brasileirão Sub-17. O Santos enfrenta o Athletico-PR, no CT do Caju. Já o Fortaleza disputa o próximo duelo em casa, no CT Ribamar Bezerra, contra o Botafogo.

O jogo

O Fortaleza abriu o placar aos 43 minutos da primeira etapa, com Caio Lucas, após contra-ataque iniciado na defesa. O Leão começou o segundo tempo pressionando e, após cruzamento pelo lado direito, ampliou o placar com Enzo Richard, de cabeça.

Porém, a vantagem de dois gols não durou muito tempo. Aos oito minutos da segunda etapa, Nicolas diminuiu para o Santos depois de cobrança de escanteio, aproveitando o rebote do goleiro do Fortaleza.