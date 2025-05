Santos negocia mandar jogo contra o Botafogo no Morumbis

A partida entre Santos e Botafogo, pela 11ª rodada do Brasileirão, no dia 1º de junho, pode ser realizada no Morumbis, em São Paulo, informou o setorista Lucas Musetti, na Live do Clube.

O jogo, a princípio, estava marcado para acontecer na Vila Belmiro, mas o Santos negocia a mudança. De acordo com Musetti, a direção santista ficou satisfeita com a partida realizada no Allianz Parque, diante do Ceará, e entende que pode colocar um público ainda maior no Morumbis.

O Santos vendeu três mandos de campo para um empresário, que obteve a permissão para negociar o amistoso contra o Coritiba, depois o jogo contra o Ceará, e ainda tem um terceiro jogo. O objetivo dele é que fosse fora do estado de São Paulo.

O Santos entendeu que o Allianz teve um clima legal. Não foi pelo estádio que o Santos deixou de ganhar do Ceará. O Santos queria o Pacaembu, mas está sem o alvará, negociou com o Allianz, que tem um aluguel caríssimo - R$1,5 milhão. O Santos teve R$2,5 milhões de renda e, na ponta do lápis, sobrou R$300 mil.

Lucas Musetti

