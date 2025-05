Santos leva empate do Cuiabá no fim e sai do G8 do Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, o Santos ficou no empate de 2 a 2 com o Cuiabá, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O jogo foi realizado no CT Manoel Dresch, em Cuiabá (MT).

David abriu o placar para o Dourado. O Peixe chegou a buscar a virada, com Matheus Xavier e Luca Meirelles, mas Guilherme Mansano deixou tudo igual já no fim da partida.

Tudo igual! Dourado empata com o Santos pela 10ª rodada do Brasileiro Sub-20. Próximo jogo será na quarta que vem, quando enfrenta o América-MG em Minas Gerais. CUI 2-2 SAN#OrgulhodeMatoGrosso #CuaiBase #Brasileiro20 pic.twitter.com/qFvkRJmwBd ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) May 14, 2025

Com o resultado, o Santos caiu da oitava para a 10ª colocação, com 14 pontos. O Cuiabá está em 16º, com nove. Os oito primeiros avançam de fase.

O Peixe volta a campo no sábado, quando recebe o EC São Bernardo, às 15 horas (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista sub-20.

O próximo desafio pelo Brasileirão da categoria será na quarta-feira, contra o Vasco, no CT Rei Pelé.