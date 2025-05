Corinthians atropela Santos, vira líder do Paulistão Feminino e mantém tabu

O Corinthians não tomou conhecimento do Santos no Bruno José Daniel, venceu as Sereias da Vila por 3 a 0 pelo Paulistão Feminino e, além de manter a assumir a liderança no estadual com 100% de aproveitamento em dois jogos, ampliou um tabu que já dura quatro anos. O UOL Play transmitiu o embate.

O resultado aumentou a sequência invicta das Brabas diante do rival para nove duelos. A última vitória santista no clássico paulista ocorreu em maio de 2021.

Ariel Godoi foi a artilheira da noite e marcou os dois primeiros gols da partida. Eudimilla, já no 2° tempo, completou a tranquila vitória das comandadas de Lucas Piccinato.

Os times voltam a atuar pelo estadual no dia 4 de junho. O Santos encara a Ferroviária em Araraquara, enquanto o Corinthians recebe o Taubaté no Parque São Jorge.

Como foi o jogo

A partida começou equilibrada e sem grandes chances de gol. Enquanto as visitantes tiveram dificuldade para encontrar espaços na zaga adversária, as santistas exploraram as ligações diretas, mas não conseguiram assustar a meta defendida por Kemelli.

O Corinthians balançou as redes aos 27 minutos, após Carol Nogueira aplicar lindo drible pela ponta esquerda e arriscar, sem muito ângulo, para o gol. Stefane defendeu, mas deixou a bola escapar e Ariel Godoi, bem posicionada, abriu o placar já dentro da pequena área: 1 a 0.

O gol fez as "Brabas" encurralarem a saída de bola das rivais, e a solução encontrada pelas comandadas de Caio Couto foi investir nas finalizações de longe. Foi assim que Suzane Pires, por exemplo, quase surpreendeu em chute do meio da rua.

Uma lambança corintiana quase gerou o empate pouco antes do intervalo: Letícia Teles saiu jogando errado e Laryh, oportunista, ficou com a posse antes de acionar Analuyza. O chute da meia-atacante saiu fraco, e a própria zagueira consertou a trapalhada e afastou, evitando o empate.

O Corinthians voltou do intervalo acelerado e aumentou a vantagem aos 16 minutos com a artilheira Ariel Godoi. A atacante aproveitou escanteio batido por Andressa Alves, se antecipou e, de cabeça, anotou o seu segundo gol na partida: 2 a 0.

O Santos não conseguiu se recuperar do baque e tomou mais um três minutos depois. Desta vez, Carol Nogueira partiu para cima da marcação pela ponta direita e cruzou na medida para Eudimilla, que dominou e fechou a conta: 3 a 0.

Como assistir ao Canal UOL

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país.

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Como ativar o UOL Play na Smart TV

A plataforma é o streaming do UOL, com opções de filmes, séries e canais de TV no seu catálogo. Há dois planos disponíveis para acompanhar o Paulistão 2025 (clique aqui para assinar).

1. Baixe o aplicativo UOL Play em sua Smart TV. O aplicativo funciona em Smart TVs sistemas Android a partir da versão 10.0, em TVs Samsung fabricadas a partir de 2022 ou LGs a partir de 2021.

2. Escaneie o QR code que aparece na tela da TV com seu celular ou acesse play.uol.com.br/ativar

3. Na tela de login do UOL, insira seu usuário e senha cadastrados e clique em entrar.

4. Na tela de ativação pós-login insira o código que aparece na sua TV e clique em "Ativar".

5. Na TV a tela de escolha de perfil será apresentada para seleção.

6. Prontinho! Agora é só escolher os seus conteúdos favoritos e dar Play!

Como assistir ao UOL Play pelo navegador

1. Para assistir pelo navegador do computador ou celular, acesse uol.com.br/play e clique em entrar.

2. Digite seu e-mail e a sua senha cadastrada no UOL e clique em entrar.

3. Pronto! Agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play.

Como assistir ao UOL Play pelo aplicativo

1. Baixe o aplicativo UOL Play na App Store ou Google Play.

2. Acesse o aplicativo, clique em entrar e insira o e-mail e senha cadastrados no UOL.

3. Pronto, agora é só assistir aos conteúdos do UOL Play.