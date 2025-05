Rodrigo Caio venceu concorrência para cargo no Fla em entrevista com Boto

Do UOL, no Rio de Janeiro

Novo integrante da comissão técnica do Flamengo, o ex-zagueiro Rodrigo Caio venceu a concorrência de outros três postulantes ao cargo e convenceu o diretor de futebol do clube, José Boto, durante a entrevista de emprego.

O que aconteceu

Rodrigo Caio - assim como os outros - foi indicado pelo técnico Filipe Luís. Porém, coube ao dirigente português a palavra final para decidir quem ficaria com a vaga aberta após a demissão do auxiliar Daniel Alegria.

O processo de escolha já vinha ocorrendo há, pelo menos, duas semanas. Boto conversou com cada um e analisou diversos aspectos para tomar a decisão.

Pesou a favor de Rodrigo Caio, principalmente, a postura em se mostrar disposto e os estudos fora de campo. O ex-defensor adquiriu a Licença B da CBF para treinadores.

Outro ponto levado em conta foi a identificação com o clube, a boa relação com funcionários e jogadores e a vivência em campo. O ex-zagueiro foi bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão da Supercopa do Brasil, campeão da Copa do Brasil, tricampeão carioca e campeão da Recopa Sul-Americana pelo Flamengo.

O Rubro-Negro não quis revelar quem foram os outros três postulantes ao cargo entrevistados. O UOL, porém, apurou que também se tratavam de ex-jogadores. Não há intenção, no momento, de novas contratações para o setor.

Rodrigo Caio entra na comissão técnica fixa do Flamengo, independentemente da permanência ou não de Filipe Luís. Na comissão exclusiva do treinador estão os auxiliares Ivan Palanco e Márcio Torres.

Novos caminhos, novas metas, mesma essência. Que esse novo ciclo profissional venha com aprendizado, desafios e muitas conquistas. Vamos em frente!

Rodrigo Caio, em suas redes sociais

O primeiro dia como auxiliar

Rodrigo Caio recebeu o carinho de jogadores e funcionários em seu primeiro dia como auxiliar. Trabalhadores do staff do Ninho do Urubu fizeram questão de abraçá-lo assim que chegou, e ele também foi cumprimentado pelos atletas.

Em seguida, bateu um longo papo com José Boto e com os auxiliares de Filipe Luís, principalmente Ivan Palanco e Márcio Torres.

Entre o elenco, conversou bastante com o experiente zagueiro Danilo, com quem jogou na seleção brasileira. Rodrigo Caio correu junto com o defensor no aquecimento do grupo.

Outro ex-companheiro de seleção foi Alex Sandro. O lateral esquerdo elogiou a chegada do auxiliar.

Já o conhecia. É uma excelente pessoa. Sempre disse que, independentemente de ser um bom profissional, gosto de trabalhar com excelentes pessoas. Rodrigo Caio é uma delas. Ele tem o respeito total do grupo, do clube e da Nação. Desejo felicidade e tenho certeza que vai agregar muito com a experiência. Já demonstrou o carinho por todos hoje, disse que se sente em casa

Alex Sandro, sobre Rodrigo Caio

Rodrigo Caio já estará com a delegação no jogo contra a LDU, nesta quinta-feira, no Maracanã. O Rubro-Negro será eliminado na fase de grupos da Libertadores em caso de derrota.