Robert Whittaker enfrenta ex-bicampeão do ONE na luta principal do UFC Abu Dhabi

Há pouco menos de dois meses, em março, o Ultimate anunciou que desembarcaria novamente em Abu Dhabi no dia 26 de julho, para promover um evento não numerado - 'Fight Night'. Nesta semana, a liga presidida por Dana White oficializou o combate que lidera o show na capital dos Emirados Árabes Unidos. Ex-campeão peso-médio (84 kg) da empresa, Robert Whittaker mede forças contra Reinier de Ridder, que já conquistou o cinturão de duas categorias de peso diferentes no ONE Championship antes de migrar para o UFC.

O combate foi anunciado em primeira mão através das redes sociais do UFC (veja abaixo ou clique aqui). Recém-chegado ao Ultimate e invicto em três rodadas, Reinier de Ridder ganhou os holofotes no início do mês ao se tornar o primeiro rival a derrotar Bo Nickal no MMA profissional. Se tornar o algoz do fenômeno do wrestling americano rendeu bons frutos para o holandês, que agora foi emparelhado contra o ex-campeão Whittaker, número 5 do ranking. 'RDR' atualmente ocupa a 13ª colocação da categoria.

Últimas edições do UFC em Abu Dhabi

Cada vez mais Abu Dhabi tem se tornado uma das principais praças esportivas do UFC. E prova disso é que a sede recebeu dois eventos da companhia somente em 2024 - um card de 'PPV' e um show 'Fight Night'. O evento sem disputas de título foi realizado em agosto, com o embate entre Cory Sandhagen e Umar Nurmagomedov liderando as atrações.

Já em outubro do mesmo ano, a liga promoveu o UFC 308, que contou com um elenco de peso estrelado por nomes como Ilia Topuria, Max Holloway, Khamzat Chimaev e Robert Whittaker. Apesar de ainda não oficial, é provável que Abu Dhabi receba outro evento numerado em 2025, também em outubro - além de sua edição 'Fight Night', já confirmada para o dia 26 de julho.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC (@ufc)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok