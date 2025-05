Crise, finais: como estão rivais dos brasileiros a um mês do Super Mundial

Do UOL, em São Paulo

O inédito Super Mundial de Clubes da Fifa começa daqui a um mês, e os times que estarão na disputa vivem situações distintas na temporada. O UOL detalha abaixo como os adversários dos quatro representantes brasileiros caminham para o torneio EUA.

Grupo do Palmeiras

O Porto só entra em campo mais uma vez antes do Super Mundial e não tem mais chances de ser campeão português. A equipe, que está em terceiro e só cumpre tabela na rodada final do campeonato, vem de uma temporada modesta, sem conseguir disputar os principais títulos dos torneios que disputou.

Já o Al Ahly é o líder no Egito e está perto de conquistar a taça antes de embarcar para os EUA. Tricampeão africano nos últimos quatro anos, o clube lidera a fase final do campeonato nacional, vive uma sequência de quatro vitórias seguidas e tem mais dois jogos para confirmar o título. A equipe, no entanto, foi eliminada em abril na semi da Champions africana.

Messi se lamenta em jogo entre Inter Miami e Minnesota United FC Imagem: DAVID BERDING/Getty Images via AFP

O Inter Miami, por sua vez, passa por uma crise nas vésperas de encarar os rivais do Grupo A. O time de Messi e companhia vem de duas derrotas seguidas por goleada, só venceu um dos cinco últimos compromissos e caiu na semi da Concachampions. Em busca de seu primeiro título da MLS, o clube ocupa a 4ª colocação na Conferência Leste e tem mais cinco jogos até sua estreia no Super Mundial.

Palmeiras x Porto --15/6, às 19h (de Brasília)

Palmeiras x Al Ahly --19/6, às 13h

Inter Miami x Palmeiras --23/6, às 22h

Grupo do Botafogo

Dembélé, do PSG, celebra gol sobre o Arsenal em jogo da Champions League Imagem: REUTERS/Dylan Martinez

O PSG vive grande fase e pode ser coroado com o título inédito da Liga dos Campeões. O time parisiense se sagrou campeão francês com muita antecedência, está na final da Copa da França e ainda enfrentará a Inter na grande decisão da Champions. A equipe comandada por Luis Enrique pode chegar para a estreia contra o Botafogo vindo da temporada dos sonhos ou com a frustração por bater na trave —de novo.

Enquanto o Atlético de Madri apenas cumpre tabela até a viagem e tem o Super Mundial como a última esperança na temporada. Os comandados por Simeone estão em terceiro na LaLiga, sem mais chances de título, e já se despediram dos outros campeonatos.

O Seattle Sounders busca se firmar na MLS e vem de uma série invicta. O campeão da Concachampions de 2022 está em 5º na Conferência Oeste, dentro da zona de classificação para a fase final, e não perde há cinco jogos —foram quatro vitórias nesse intervalo. A equipe tem mais seis duelos até estrar no Grupo B.

Botafogo x Seattle Sounders --15/6, às 23h

PSG x Botafogo --19/6, às 22h

Atlético de Madri x Botafogo --23/6, às 16h

Grupo do Flamengo

Adversário do Fla na estreia, o Espérance vai embalado pelo título da liga da Tunísia. A equipe ainda disputa as quartas da Copa de seu país, mas está fora da Champions africana.

Atacante senegalês Nicolas Jackson comemora o seu gol na vitória do Chelsea sobre o Everton, pelo Inglês Imagem: JUSTIN TALLIS/AFP

O Chelsea tem disputa de título enquanto aguarda para confirmar sua vaga na próxima Champions antes de pensar no Mundial. O time londrino encara o Betis na final da Conference League e possui mais dois compromissos para se garantir na zona de classificação no Inglês —atualmente, está em quinto, com 63 pontos.

A exclusão do Leon pela Fifa faz o último integrante do Grupo D estar indefinido a um mês de a bola rolar. O último adversário do Flamengo na chave sairá de América do México x Los Angeles FC, confronto ainda sem data marcada.

Flamengo x Espérance --16/6, às 22h

Flamengo x Chelsea --20/6, às 15h

América-MEX/LAFC x Flamengo --24/6, às 22h

Grupo do Fluminense

O Borussia Dortmund ainda tem uma última chance de disputar a próxima Champions. A equipe está atualmente em 5º, com um ponto a menos que o Freiburg, primeiro time na zona de classificação. O jogo restante antes de rumar para os EUA é contra o vice-lanterna Holstein Kiel, e o Dortmund ainda terá de torcer para o Freiburg tropeçar diante do Eintracht Frankfurt.

O Ulsan ainda tem mais quatro compromissos pelo campeonato da Coreia do Sul até pensar do Grupo F do Super Mundial. A equipe ocupa a terceira posição da competição, que ainda nem está na metade, e vem de quatro jogos de invencibilidade.

Jogadores do Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense no Super Mundial Imagem: Reprodução/Instagram/sundownsfc

O Mamelodi Sundowns está embalado e pode chegar ainda maior ao torneio. Líder isolado, o time já conquistou o campeonato sul-africano e disputará a final da Concachampions contra o Pyramids FC.