Remo vence Vila Nova por 2 a 0 e assume a vice-liderança da Série B

Com moral elevado após conquistar o título paraense em cima do rival Paysandu, no último domingo, o Remo voltou ao Mangueirão, em Belém (PA), nesta quarta-feira, e venceu por 2 a 0 o Vila Nova pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Marcelinho, de cabeça, no primeiro tempo, e por Régis, no segundo. Único invicto da competição, o Remo roubou do próprio adversário a vice-liderança, ao contabilizar 15 pontos, dois a mais do que o time goiano, com 13. O líder é o Goiás, com 16.

Mesmo atuando como mandante, o técnico Daniel Paulista não abriu mão do seu esquema com três zagueiros e seis jogadores no meio-campo. Do lado do Vila Nova, Rafael Lacerda manteve a forma que seu time está acostuma atuar no esquema 4-3-3.

Depois de alguns minutos de estudos, o Vila Nova teve a grande chance de abrir o placar, aos 25 minutos. Gabriel Poveda soltou uma bomba de fora da área e a bola tira endereço certo, mas o goleiro Marcelo Rangel saltou e espalmou. A bola entraria no ângulo.

Até então apagado, o Remo fez o primeiro gol aos 34 minutos. Pedro Castro, do lado esquerdo, levantou a bola na área, onde Marcelinho apareceu entre dois zagueiros para cabecear no canto esquerdo de Halls. Adaílton também balançou as redes aos 39 minutos, após a bola desviar na barreira, porém, o VAR indicou impedimento e o lance acabou anulado.

O Vila Nova voltou para o segundo tempo no ataque, determinado a buscar o empate. Ele só não aconteceu aos cinco minutos, porque Marcelo Rangel fez outra grande defesa numa cabeçada de Vinícius Paiva.

O Remo, no seu estilo de contra-atacar, quase marcou o segundo gol numa arrancada de Pedro Rocha pelo lado esquerdo. Já dentro da área ele tirou dois marcadores em bonito drible e tocou por cobertura. Em cima da linha, Willian Formiga salvou de cabeça.

O próprio Pedro Rocha levantou a torcida com um chute cruzado que tirou tinta da trave esquerda de Halls, aos 23 minutos. O segundo gol, no entanto, saiu somente aos 34 minutos, marcado por Régis, que tinha acabado de entrar no lugar de Alan Rodríguez. O 'sortudo' só completou na pequena área o cruzamento rasteiro de Kadu. Remo, 2 a 0, e festa nas arquibancadas da torcida, pressentindo a conquista da quarta vitória dentro de casa.

Pela nona rodada, o Remo volta a jogar fora de casa diante do Atlético-GO, no próximo domingo, às 16 horas. No sábado, o Vila Nova recebe em Goiânia (GO) o Athletico a partir das 18h30.

FICHA TÉCNICA

REMO 2 X 0 VILA NOVA

REMO - Marcelo Rangel; Alvariño, Camutanga (Rafael Castro) e Reynaldo; Marcelinho, Caio Vinícius, Luan Martins (Madison), Redro Rocha, Pedro Castro (Daniel Cabral) e Alan Rodríguez (Régis); Adaílton (Kadu Santos). Técnico: Daniel Paulista.

VILA NOVA - Halls; Elias (Igor Inocêncio), Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Miticov (Dodô) e Igor Henrique (Arilson); Vinícius Paiva (Gustavo Pajé), Gabriel Poveda e Gabriel Silva (Ruan Ribeiro). Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS - Marcelinho, aos 34 minutos do primeiro tempo. Régis, aos 34 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Camutanga e Reynaldo (Remo). Gustavo Pajé (Vila Nova).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).