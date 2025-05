Corinthians: Comissão da Vai de Bet foi parar em conta ligada ao PCC

O relatório parcial da Polícia Civil, do inquérito que apura irregularidades no patrocínio da Vai de Bet ao Corinthians, revelou que parte do dinheiro da comissão paga pela casa de apostas ao intermediário do negócio foi parar em conta ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

O que aconteceu

Cerca de R$ 1,4 milhão de comissão, pago ao intermediário Alex Cassundé, circulou por contas ligadas ao crime organizado, de acordo com as quebras de sigilo bancário. A informação foi publicada primeiro pelo SBT e confirmada pelo UOL.

Em março do ano passado, a Rede Social Media, empresa de Cassundé, fez repasses, de R$ 580 mil e R$ 462 mil, à Neoway Soluções Integradas, empresa fantasma registrada em nome de laranja. O episódio foi reportado pela coluna do Juca Kfouri.

Na sequência, a Neoway transferiu R$ 1 milhão para a Wave Intermediações Tecnológicas. A movimentação foi apontada como a primeira manobra para "limpar" o rastro do dinheiro, segundo o relatório técnico.

Então, a Wave realizou três transações diretas para a UJ Football Talent Intermediação, que totalizaram R$ 874.150. O CNPJ é da agência que representa diversos jogadores brasileiros, incluindo Éder Militão, do Real Madrid.

A UJ Football é citada no relatório policial como "destinatária dos valores subtraídos do clube do Parque São Jorge". A empresa pertence ao empresário Ulisses de Souza Jorge.

A mesma assessoria de atletas foi apontada como uma das empresas usadas para lavar dinheiro do crime organizado, em delação do MPSP, no ano passado.

Trecho do Relatório Técnico Parcial de Análise de Dados Financeiros e Bancários - Caso Vai de Bet Imagem: Reprodução

Parece-nos nítido, destarte, que aqueles que deram causa ao desvio de dinheiro dos cofres do Sport Club Corinthians Paulista se utilizaram das tradicionais estratégias de lavagem de dinheiro para, não só introduzir os valores no sistema financeiro e distanciar o capital ilícito da sua origem, visando, assim, evitar uma associação direta com a infração antecedente, como também fracionar os recursos criminosos em trânsito e, deste modo, pulverizá-los em duas, três ou mais operações, tudo para dificultar a reconstrução da trilha do papel.

Trecho do Relatório Técnico Parcial de Análise de Dados Financeiros e Bancários da Polícia Civil

Procurado, o Corinthians afirmou que não irá se manifestar sobre o assunto, uma vez que o inquérito corre em "segredo de Justiça".

O inquérito policial está sob segredo de Justiça, portanto não teremos nenhum comentário a adicionar. O Corinthians não tem responsabilidade por qualquer direcionamento de dinheiro que não esteja na conta bancária do clube.

Corinthians, em nota enviada ao UOL

Já a UJ Football não respondeu ao contato da reportagem até o momento e caso faça isso, o texto será atualizado.

Relação de agentes de futebol com o PCC

O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, assassinado em 11 de novembro, no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, apontou a relação de agentes de futebol com o PCC, em delação premiada ao Ministério Público de São Paulo (MPSP), realizada no ano passado. A Polícia Civil conduz a investigação sobre a morte do delator como "queima de arquivo".

De acordo com a delação de Gritzbach, Danilo Lima de Oliveira, sócio da Lions Soccer Sports, teria participado de um sequestro, em 2022, a mando do crime organizado. O caso do sequestro foi arquivado pela Justiça.

Lima foi um dos representantes de Emerson Royal em sua transferência ao Barcelona, em 2021 — à época, o negócio foi realizado por meio da UJ Football Talent. Na delação, é citada como "empresa sem lastro financeiro, que se enquadra no simples e possui vários jogadores."

O empresário também apontou a atuação de Rafael Maeda Pires, conhecido como "Japa", que era da cúpula do PCC, com a FFP Agency Ltda, que possui atletas de destaque na Série A e na seleção brasileira. Japa foi encontrado morto em 14 de maio de 2023, no subsolo de um edifício no Tatuapé.

As provas obtidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) mostram que Japa participou de negociações de Du Queiroz e Igor Formiga com o Corinthians, em 2021. Os atletas não estão mais no clube.

De acordo com o MP, os clubes e atletas não possuem envolvimento com o PCC, mas os agenciadores sim.