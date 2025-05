Recuperado de lesão, Zé Rafael estreia pelo Santos e busca mais minutos em clássico

O Santos, mais uma vez, decepcionou a torcida que compareceu ao estádio para prestigiar a equipe. Na última segunda-feira, o Peixe ficou no empate sem gols contra o Ceará, no Allianz Parque, no fechamento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do empate, torcida e comissão técnica ganharam uma boa notícia no embate. Recuperado de lesão, Zé Rafael, enfim, pôde fazer sua estreia pelo Santos. Agora, o objetivo é que o atleta já possa ganhar mais minutos no clássico contra o Corinthians, neste fim de semana.

Zé Rafael foi acionado pelo técnico Cleber Xavier aos 43 minutos do segundo tempo e entrou no lugar de Tomás Rincón. Com poucos minutos em campo, o novo camisa 6 do Santos teve taxa de 83% de acerto no passe e acertou um passe longo, segundo dados do Sofascore.

Em coletiva, o treinador explicou a decisão de dar apenas alguns minutos a Zé Rafael. O gramado sintético do Allianz Parque não foi um dos motivos, já que o volante conhece este tipo de gramado muito bem.

"Hoje, ele era um jogador que eu poderia usar uns 30 minutos, pelo que conversei com o departamento físico. Conversei muito com ele. Como ele diz, no início da semana a bola estava quadrada, e ela foi arredondando com o passar do tempo. É um cara que ficou muito tempo fora, tem ritmo, tem que sentir o gramado, embora ele esteja acostumado a jogar nesse gramado, que é um gramado difícil para ele. Poderia ter colocado mais cedo, mas achei as opções anteriores melhores", justificou.

"Com certeza eu vou poder contar com o Zé por mais tempo, com o Barreal e o Souza também, esses que saíram do DM agora. No jogo passado, tive que usar Soteldo e Thaciano o jogo inteiro, por uma questão de necessidade e por não ter tantas opções. Acabei usando fora daquilo que planejamos. Hoje, usamos mais ou menos dentro do planejamento. Poderia ter usado o Zé por um tempo maior, mas fiz a opção por outro detalhe tático", completou o treinador.

Zé Rafael foi contratado pelo Santos no fim de fevereiro deste ano e veio do Palmeiras. O volante, entretanto, chegou ao clube depois de ter passado por um procedimento cirúrgico na coluna no dia 7 de fevereiro. Nos últimos dois meses, ele focou no processo de recuperação e teve seu esforço recompensado.

No fim de abril, o Peixe divulgou uma nota e informou que o jogador "apresentou uma evolução mais rápido do que o esperado", tendo seu retorno antecipado em duas semanas. Com isso, Zé Rafael pôde voltar a ficar à disposição na última segunda-feira e, finalmente, estreou pela equipe.

Antes do embate da última segunda-feira, o último jogo de Zé Rafael havia sido em 23 de novembro do ano passado, quando ainda defendia o Palmeiras. Na ocasião, o volante entrou na etapa final no triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

Agora no Santos e recuperado de lesão, Zé Rafael tem a oportunidade de brigar pela posição de titular, mas enfrenta concorrência. Neste momento, o Peixe tem outros quatro volantes no elenco: Pituca, Rincón, Gabriel Bontempo e João Schmidt - este último lesionado no momento.

A expectativa, agora, é que Zé Rafael possa acumular mais minutos para recuperar o ritmo de jogo. E isso pode acontecer já neste fim de semana, no clássico contra o Corinthians. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.