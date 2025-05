Real: Asencio e mais 3 são processados por compartilhar imagens sexuais de menor de idade

O zagueiro do Real Madrid, Raúl Asencio, 22 anos, e outros três ex-jogadores da base do clube espanhol foram processados formalmente por supostamente distribuírem um vídeo sexual envolvendo uma menor de idade. A formalização foi confirmado nesta quarta-feira pelo Tribunal de Instrução número 3 de San Bartolomé de Tirajana, nas Ilhas Canárias. Os atletas ainda não se manifestaram.

O caso teria acontecido em 2023, quando Asencio e seus ex-companheiros das categorias de base Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez teriam divulgado imagens sexuais de duas mulheres, uma delas menor de idade, sem o consentimento delas.

A situação foi revelada em setembro de 2023, quando a mãe da menor denunciou o caso no município de Santa María de Guía, nas Ilhas Canárias. A princípio, as autoridades não divulgaram os nomes dos atletas, informando apenas que um jogador do Real Madrid Castilla e três do time C estavam envolvidos. Os quatro foram detidos no CT de Valdebebas, centro de treinamento do clube.

Segundo um relatório do Ministério Público local, o juiz responsável pelo caso decidiu formalizar o processo por entender que as investigações dão indícios dos crimes de descoberta de segredos sem consentimento e violação de privacidade (artigo 197.1 do Código Penal), distribuição e envio de vídeos a terceiros sem aviso ou consentimento dos lesados ??(artigo 197.3) e recrutamento ou utilização de menores para fins pornográficos e posse de pornografia infantil (artigo 189, 1 e 5 do Código Penal).

Promovido ao profissional nesta temporada, o defensor ganhou minutos com o técnico Carlo Ancelotti devido às diversas lesões no setor defensivo do Real Madrid ao longo dos meses. Ele atuou em 40 partidas, sendo dez pela Liga dos Campeões, e distribuiu duas assistências.

Dos outros três jogadores, Andrés García deixou o Real Madrid nesta temporada e foi para o AD Alcorcón. Ferrán Ruiz transferiu-se para o Girona, também na Espanha. Já os últimos registros indicam que Juan Rodríguez está atuando no futebol panamenho, no clube Herrera.