Meia lamenta falta de eficácia do Santos; Ariel celebra 2° tempo corintiano

Do UOL, em São Paulo

A meia Rafa Andrade, do Santos, lamentou a falta de eficácia de sua equipe na derrota por 3 a 0 diante do Corinthians, em jogo válido pela 2ª rodada do Paulistão Feminino. O duelo foi transmitido pelo UOL Play.

Enquanto a santista ressaltou as oportunidades desperdiçadas, Ariel Godoi celebrou a vitória corintiana: a atacante marcou os dois primeiros gols do clássico, disputado hoje no Bruno José Daniel.

Fala, Rafa Andrade!

Foi um jogo bem disputado, o 1° tempo foi bem pegado. Sabemos da qualidade do Corinthians, tivemos três oportunidades no 1° tempo e não soubemos aproveitar. Elas chegaram três vezes no gol e conseguiram finalizar em gols. Agora é descansar porque o campeonato é bem longo Rafa Andrade, ao UOL

Fala, Ariel Godoi!