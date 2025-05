Racing-URU x Corinthians: informações e prováveis escalações do duelo pela Sul-Americana

O Corinthians irá enfrentar o Racing-URU na noite desta quinta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

O Timão se encontra em situação complicada no torneio. A equipe ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com apenas cinco pontos conquistados, e precisa de uma vitória para se manter vivo. A depender dos resultados, pode ser eliminado ainda nesta rodada.

Na partida anterior, os comandados de Dorival Júnior decepcionaram e empataram com o América de Cali, por 1 a 1, em plena Neo Química Arena.

O treinador tem baixas de peso para a confronto decisivo. O atacante Memphis Depay sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito durante um treino desta semana e sequer viajou com o elenco ao Uruguai. Além dele, o volante Raniele, com um edema no músculo anterior da coxa direita, também fica de fora.

Já o zagueiro equatoriano Félix Torres cumpre o segundo jogo de suspensão por ter sido expulso no primeiro encontro com o Racing, em Itaquera.

Do outro lado, os uruguaios estão virtualmente eliminados da Sul-Americana. O time é o lanterna do grupo e ainda não somou nenhum ponto no torneio.

A equipe comandada por Cristian Chambian vem de derrota para o Huracán, em casa, por 3 a 1.

FICHA TÉCNICA



RACING-URU x CORINTHIANS

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)



Data: 15 de maio de 2025 (quinta-feira)



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Jose Cabero (CHI)



Assistentes: Alan Saldoval (CHI) e Carlos Venegas (CHI)



VAR: Francisco Gilabert (CHI)

RACING: Lautaro Amadé; Guillermo Cotugno, Gastón Bueno e Maximiliano Pinela; Augustín Pereira, Lucas Rodríguez, Juan Bosca e Martín Ferreira; Mateo Caceres, Santiago Ramirez e Bautista Tomatis.



Técnico: Cristian Chambian

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Angileri; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Romero e Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior