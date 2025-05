Primeiro título de Messi com o Barcelona completa 20 anos; relembre

Há exatos 20 anos, Lionel Messi conquistava seu primeiro título oficial como profissional do Barcelona. No dia 14 de maio de 2005, o clube catalão garantiu a conquista do Campeonato Espanhol ao empatar com o Levante, a duas rodadas para o fim da competição.

Messi, ainda com 17 anos, mesmo sem estar presente na partida decisiva, fez parte do elenco da conquista. O argentino esteve em campo em sete jogos e, no duelo contra o Albacetem pela 34ª rodada, marcou seu primeiro gol pela equipe principal do Barcelona.

Naquela edição, o time comandado por Frank Rijkaard quebrou um jejum de seis temporadas sem títulos nacionais e iniciava um dos ciclos mais vitoriosos da história do clube catalão. A campanha terminou com 84 pontos conquistados, 25 vitórias, 9 empates e 4 derrotas.

Após 17 temporadas, Messi consolidou-se como um dos maiores ídolos da história do barcelona. Até hoje, o argentino é o jogador com mais partidas com a camisa blaugrana ? 778 no total ? e detém o recorde de gols por uma única equipe: 672.

O jogador se despediu do Barcelona em 2021, quando foi contratado pelo PSG. Atualmente, Messi defende o Inter Miami, dos Estados Unidos, desde 2023, meses após ser campeão do mundo com a Argentina, em 2022.

Buscando explorar também o mercado latino, o argentino lançou a "The Messi Experience - A Dream Come True", experiência imersiva para que os fãs pudessem vivenciar sua carreira de perto. A exposição já passou por cidades como Los Angeles, Miami, Buenos Aires, Santo Domingo, San Juan e atualmente está no Brasil, em São Paulo.