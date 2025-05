Pressionado, Paulo Borrachinha volta ao octógono contra Roman Kopylov no UFC 317

Paulo 'Borrachinha' retorna ao octógono no UFC 317, no dia 28 de junho, para encarar Roman Kopylov em um duelo de opostos na divisão dos pesos-médios (84 kg). O confronto, oficializado por Dana White nesta terça-feira (13), integra o card da Semana Internacional da Luta, em Las Vegas (EUA).

O brasileiro chega pressionado. Ex-desafiante ao cinturão, Borrachinha venceu apenas uma de suas últimas cinco apresentações - diante de Luke Rockhold, em 2022 - e acumula quatro reveses no período, incluindo derrotas para Israel Adesanya, Marvin Vettori, Robert Whittaker e Sean Strickland. O combate no UFC 317 pode representar um ponto de virada em sua trajetória ou o aprofundamento da fase instável.

Do outro lado, Kopylov vive o melhor momento da carreira. O russo soma seis vitórias em suas últimas sete lutas no Ultimate, cinco delas por nocaute. A única exceção foi o triunfo por decisão dividida sobre o brasileiro César Almeida. Já a derrota nesse intervalo foi para Anthony Hernandez, em fevereiro de 2024.

O embate tem peso estratégico para ambos: Borrachinha busca reabilitação e permanência entre os principais nomes da categoria, enquanto Kopylov tenta consolidar sua ascensão rumo ao topo dos médios. O mineiro ocupa a 12ª colocação do ranking, e o rival é o 14º.

Brasileiros pelo título

Além do confronto entre Borrachinha e Kopylov, o UFC 317 terá como atração principal a disputa pelo cinturão dos pesos-leves (70 kg) entre Charles 'Do Bronx' Oliveira e o invicto Ilia Topuria. Já o co-main event colocará em jogo o título dos pesos-moscas (57 kg), com o campeão Alexandre Pantoja defendendo seu posto contra o neozelandês Kai Kara-France.

