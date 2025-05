PFL cancela evento em Paris e adia estreia de Patrice Evra no MMA

A aguardada estreia de Patrice Evra no MMA terá que esperar. A Professional Fighters League (PFL) anunciou o cancelamento do evento que estava previsto para o dia 23 de maio, em Paris, onde o ex-lateral da seleção francesa e do Manchester United faria sua primeira aparição na modalidade.

O comunicado da organização, divulgado na última quinta-feira (8), informa que o card foi "remarcado", embora a nova data ainda não tenha sido definida. A PFL também garantiu o reembolso integral aos torcedores que já haviam adquirido ingressos.

O card na capital francesa teria como atração principal o confronto entre o peso-leve (70 kg) local Mansour Barnaoui e o norte-americano Archie Colgan, além de outras 11 lutas previstas, incluindo disputas na divisão dos galos pela PFL Europa. A entidade, no entanto, não informou se as lutas canceladas serão remanejadas para outros eventos.

Duelo contra Suárez?

A participação de Evra era considerada um dos principais chamarizes da edição parisiense e marcaria um capítulo inusitado na trajetória do ex-jogador, atualmente com 43 anos, no universo das artes marciais mistas. O adversário do francês ainda não havia sido confirmado, mas o anúncio de sua estreia movimentou redes sociais e veículos internacionais - especialmente após ele manifestar interesse em enfrentar o uruguaio Luis Suárez, com quem protagonizou polêmicas durante sua carreira no futebol europeu.

