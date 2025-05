Palmeiras zera DM e traça estratégia para tentar evitar novas lesões às vésperas do Mundial

O Palmeiras ganhou alívio no Departamento Médico depois de ver o setor cheio devido a sequência de lesões no time. O zagueiro Micael foi o último a começar o processo de transição física nesta terça-feira ao se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo. Em breve, pela primeira, vez, Abel Ferreira deve ter todo elenco à disposição às vésperas da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

A competição, que será disputada nos Estados Unidos, tem início marcado para daqui a exatamente um mês. A estreia do Palmeiras, porém, será no dia 15, contra o Porto. A bola rola no Metlife Stadium, a partir das 19 horas (de Brasília).

No último mês, o Palmeiras chegou a ter sete desfalques em um único jogo, todos entregues ao Departamento Médico. O calendário cheio sempre foi uma preocupação da comissão técnica devido ao intervalo entre as partidas. A equipe chegará ao fim do ano tendo disputado cinco competições: Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial.

"Nós sabíamos que essa temporada ia ser uma temporada muito desgastante, que precisávamos de ter opções para todas as posições, um elenco um pouquinho mais equilibrado em todas as posições. Sabíamos que ia ter, faz parte da deste contexto, ter muitas lesões. E quando se tem algumas lesões, temos que ter sempre opções válidas que continuem a manter o nível e a consistência da equipe. E se formos ver dos jogadores todos que estão hoje sentados no banco ou quase todos, todos eles passaram por problemas físicos já nesta temporada. Murilo, Veiga, Mauricio, o Felipe no início. Todos eles já passaram pelos seus problemas. E o que nós queremos é que todos estejam preparados para quando esse problema aparecer", disse João Martins após a vitória sobre o São Paulo.

Com grande parte do elenco à disposição, Abel e sua comissão técnica tentam manter a estratégia de rodar o elenco para deixar todos preparados para quando surgir a necessidade. Com 29 jogos disputados em 2025, o treinador ainda não repetiu uma escalação.

No plantel registrado no site oficial, o Palmeiras conta com 31 atletas que atuam pelo time principal. Apenas o goleiro Mateus não teve nenhum minuto em campo.

"Neste contexto aqui não dá para ganhar e não dá para competir de igual forma em todas as competições, que é isso que o Palmeiras nos exige. Está no limite em todas as competições, não dá só com 11 e cinco com o calendário deste ano. Então temos que estar preparados para isto. É um discurso desde o início da temporada a dizer que este ano vai haver mais oportunidades para todos. Preparem-se todos para trabalhar, todos para agarrar a oportunidade. Quanto menos esperarem a oportunidade vai surgir. Estejam preparados. E é isso que tem acontecido uma coisa que ajuda isto tudo, que é ganhar, ajuda, facilita o nosso trabalho enquanto gestores, que o espírito quando se ganha é diferente de quando quando se perde, é mais fácil trabalhar", seguiu o auxiliar de Abel.

"O discurso que nós passamos é sempre que o jogo não se ganha só com 11, ganha-se com 15, ganha-se com os 23 que trabalham, os 25 agora, com o Bruno... todos que trabalham lá todos os dias. E é assim que nós queremos continuar com poucas lesões, sabendo que elas vão acontecer, mas evitá-las o máximo possível", finalizou João Martins.

O zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues estão em transição física e devem, ainda neste mês, virar opções para Abel Ferreira. Por enquanto, porém, ambos seguem como baixas para o jogo desta quinta-feira, contra o Bolívar, pela Libertadores. A bola rola a partir das 19 horas, no Allianz Parque.