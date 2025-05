Palmeiras x Bolívar: informações e prováveis escalações sobre o jogo da Libertadores

Já classificado às oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Bolívar, na noite desta quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos do torneio continental. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira conseguiu a vaga com duas rodadas de antecedência depois de vencer o Cerro Porteño, no último compromisso, por 2 a 0. O Verdão é líder do Grupo G, com 12 pontos conquistados, seguido por Cerro (7), Sporting Cristal (4) e Bolívar (3).

Cerro e Sporting Cristal já disputaram a quinta rodada, com triunfo dos paraguaios. Assim, para seguir sonhando com classificação, precisa vencer o líder do grupo. Em caso de derrota, se despede da competição. Em caso de igualdade no placar, vai para a última rodada precisando vencer o Cerro e torcendo pelo tropeço do Palmeiras.

O técnico Abel Ferreira não terá problemas para escalar a equipe, tendo quase todo plantel à disposição. Com dois objetivos conquistados - classificação e liderança do grupo - o treinador, embora não queira pisar no freio, pode preservar alguns atletas a fim de evitar lesões.

As únicas baixas são o zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues, que estão em processo de transição física. Ambos têm treinado no gramado. O primeiro recuperou-se de uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o atacante está recuperado de uma cirurgia no joelho.

Para este duelo, o Bolívar terá o retorno de Bruno Sávio. O atacante foi desfalque na equipe, contra o Sporting Cristal, na última rodada, cumprindo suspensão após receber o cartão vermelho na derrota para o Cerro Porteño.

O Palmeiras foi dono da melhor campanha geral da Libertadores em cinco das últimas sete edições. Se vencer os dois próximos jogos, o clube iguala a marca de 2022, quando conseguiu seis vitórias em seis rodadas.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X BOLÍVAR

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 15 de maio de 2025 (quinta-feira)



Hora: às 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)



Assistentes: Jose Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG)



VAR: German Delfino (ARG)

PALMEIRAS: Weverton, Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Estêvão, Paulinho (Facundo Torres) e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

BOLÍVAR: Lanzillota; Yomar Rocha, Jesus Sagredo, Jairo Quinteros e José Sagredo; Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Ramiro Vaca, Jesus Senzano e Jhon Velásquez; Romero.



Técnico: Flavio Robatto