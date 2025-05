Palmeiras vence a Ferroviária e assume a liderança do Paulistão feminino

O Palmeiras venceu a Ferroviária por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista e manteve os 100% de aproveitamento no Estadual. Laís Melo anotou o único gol do jogo, que aconteceu na Arena Barueri.

Com este resultado, as Palestrinas assumem provisoriamente a liderança do Paulistão, com seis pontos. Já a Ferroviária fica em segundo, com três. Corinthians e Santos, com três pontos cada um, ainda se enfrentam nesta quarta-feira e podem alterar a classificação na rodada.

O Palmeiras volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta o Internacional, no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária duela com o Cruzeiro, no sábado, às 17 horas, em Nova Lima (MG).

Pelo Paulistão, as equipes só voltam a campo no começo do próximo mês. As Palestrinas enfrentam o São Paulo, no dia 4 de junho, às 19 horas, na Arena Barueri. No dia seguinte, a Ferroviária pega o Santos, às 17h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

O jogo

Palmeiras e Ferroviária fizeram um primeiro tempo morno, sem muitas chances claras de gol. As Palestrinas até assustaram a defesa das Guerreiras Grenás. Primeiro, aos 15 minutos, com um chute de Ingryd, por cima do gol, e cerca de dez minutos depois, em uma cobrança de falta de Andressinha. Luciana fez a defesa em dois tempos. Já aos 33, Mylena Carioca teve boa chegada na área, mas não conseguiu concluir ao gol e cedeu o tiro de meta ao Palmeiras.

No segundo tempo, a Ferroviária chegou assustando. Aos oito minutos, a Ferroviária chegou pela esquerda, Mylena recebeu pouco antes da entrada da área e bateu no alto. Tapia se esticou e espalmou. na sequência, o Verdão chegou duas vezes, mas na primeira Luciana defendeu e na chance seguinte, Greyce bateu cruzado e viu Andressa chegar para fazer o corte.

O Palmeiras abriu o placar aos 22 minutos. Duda recuou errado e viu Laís Melo se antecipar. A palmeirense avançou, invadiu a área e bateu no canto de Luciana. Nos acréscimos, aos 49, Amanda Gutierres foi lançada no ataque, ela avançou em velocidade, ficou cara a cara com a goleira, mas não conseguiu driblar e viu Luciana levar a melhor.