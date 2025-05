Palmeiras tem sequência em casa na Libertadores buscando repetir feito de 2022

O Palmeiras já definiu seu rumo na fase de grupos da Libertadores com duas rodadas de antecedência. O clube garantiu vaga nas oitavas de final, como líder do grupo, depois de vencer o Cerro Porteño, no último jogo pelo torneio. Agora, com duas rodadas a serem disputadas em casa, o Verdão mira um último objetivo desta fase, querendo repetir o feito de 2022.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira lidera o Grupo G, com 12 pontos conquistados em quatro jogos. Ou seja, defende 100% de aproveitamento, e quer a liderança geral da primeira fase da competição. O Alviverde registrou a melhor campanha da fase de grupos cinco vezes (2018, 2019, 2020, 2022 e 2023) nas últimas sete edições.

Neste período, conquistou duas taças, em 2020 e 2021, em finais contra Santos e Flamengo, respectivamente. Em 2018 e 2020 foram cinco vitórias e um empate. Em 2019 e 2021, o Verdão fechou a fase de grupos com cinco triunfos e uma derrota.

Já em 2022, estabeleceu o melhor desempenho da fase de grupos, com seis vitórias em seis jogos, com 22 de saldo de gols. Naquele ano, o Alviverde acabou caindo na semifinal para o Athletico-PR.

No momento, o Verdão é dono da melhor campanha geral, deixando para trás Central Córdoba e São Paulo, com 11 e 10 pontos respectivamente. O Tricolor, porém, ultrapassar o Alviverde, já que joga nesta quarta-feira, contra o Libertad, podendo chegar a 14 pontos.

O Palmeiras fez dois jogos emocionantes contra Bolívar e Sporting Cristal, que são os próximos rivais no torneio. Fora de casa, ganhou ambos os duelos por 3 a 2. Mirando mais uma importante marca, o Verdão enfrenta a equipe boliviana, nesta quinta-feira, a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.