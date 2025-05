Palmeiras perde do Atlético-MG na estreia do Brasileiro sub-17

O Palmeiras estreou com derrota no Campeonato Brasileiro sub-17. Nesta quarta-feira, as Crias da Academia perderam por 2 a 0 para o Atlético-MG, a Arena Gregorão, em Contagem (MG). Rafael Martins e Ronaldo fizeram os gols da partida.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima terça-feira. Pela segunda rodada do Brasileirão, o Palmeiras duela com o Juventude, às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Antes disso, as Crias da Academia enfrentam o Suzano, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, às 11 horas, no Francisco Marques Figueira, em Suzano.

O Atlético-MG, por sua vez, enfrenta o São Paulo, no CT Marcelo Portugal, em Cotia, a partir das 15 horas.

? FIM DE JOGO: NA ESTREIA DO BRASILEIRÃO SUB-17, GALO FAZ VALER O MANDO DE CAMPO E VENCE O PALMEIRAS POR 2X0! ??? ? RAFAEL MARTINS E RONALDO MARCARAM#CriasDoGalo #Sub17 #CAMxPAL pic.twitter.com/U94vHYwuFt ? Galo na Base (@GaloNaBase) May 14, 2025

Os gols do jogo

O Atlético-MG abriu o placar do jogo aos três minutos do segundo tempo. Índio puxou o contra-ataque com liberdade pelo meio, abriu na esquerda com Riquelme, que cruzou na área. Rafael Martins apareceu livre na entrada da área para bater firme para o gol de Luiz Fernando.

Nos acréscimos, o Galo ampliou. O goleiro do Verdão saiu mal, Ronaldo recuperou a bola na entrada da área e encobriu o arqueiro, que estava adiantado.