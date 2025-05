Palmeiras faz treino tático e encerra preparação para enfrentar o Bolívar; veja provável escalação

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para o confronto contra o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola rola às 19 horas desta quinta (15), no Allianz Parque.

Antes de ir ao gramado, os atletas participaram de uma sessão de vídeo em preparação para o jogo. Em seguida, o elenco foi dividido em dois para um trabalho tático de posicionamento e situações de jogo.

O zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues, em transição física, realizaram atividades à parte com membros do Núcleo de Saúde e Performance no campo. Assim, ambo seguem como baixas.

O Palmeiras é líder do Grupo G, com 12 pontos conquistados. A equipe venceu as quatro rodadas que disputou até o momento e, com isso, já garantiu a classificação às oitavas de final da competição, assim como o primeiro lugar da chave. O clube ainda busca a primeira colocação geral.

Com dois dos objetivos concluídos, o técnico Abel Ferreira pode fazer algumas mudanças pontuais na equipe a fim de evitar maior desgaste dos atletas com mais sequência. O atacante Paulinho, que começou como titular contra o São Paulo, por exemplo, pode ter sequência iniciando mais um jogo.

Assim, um provável Palmeiras tem: Weverton, Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Lucas Evangelista e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Estêvão, Paulinho (Facundo Torres) e Vitor Roque.

Palmeiras e Bolívar se enfrentaram pela última vez no primeiro turno da chave. Na ocasião, o Verdão venceu por 3 a 2, com gols de Flaco López, Estêvão e Mauricio.