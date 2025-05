Onde vai passar Botafogo x Estudiantes pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Botafogo e Estudiantes se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? TV Globo (para RJ, AC, AM, AP, BA, ES, MA, PA, PB, RN, RR, RO, RS, SC, SE, as cidades mineiras: Coronel Fabriciano, Montes Claros, Juiz de Fora, e o DF), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Botafogo precisa da vitória para seguir vivo na luta pela vaga às oitavas de final. O atual campeão vem de vitória por 2 a 1 contra o Carabobo.

O Estudiantes confirma a vaga em caso de vitória. Os argentinos vêm de vitória por 3 a 0 diante da Universidad de Chile.

Botafogo x Estudiantes -- Copa Libertadores 2025