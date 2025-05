Nsports terá ex-jogador da seleção italiana na transmissão da final da Copa da Itália

A Nsports transmitirá nesta quarta-feira, a partir das 15h30 (de Brasília), a final inédita da Copa da Itália entre Milan e Bologna. O ex-jogador brasileiro Romulo Caldeira, naturalizado italiano, participará da transmissão.

O ex-jogador, que acumula passagens por Lazio, Juventus, Fiorentina, Verona, Genoa e Brescia, projetou a decisão e falou sobre a oportunidade de ter enfrentado Milan e Bologna enquanto esteve no futebol italiano.

"Os dois elencos têm qualidade. Bologna merece respeito por seu futebol organizado e intenso que surpreendeu muito adversário esse ano. Milan tem jogadores decisivos, experiência em grandes decisões e uma camisa que pesa muito. Em final de Copa da Itália, nem sempre vence o time que está no melhor momento ou que joga mais bonito. Vence quem tem mais força de camisa, quem sabe lidar com a pressão do jogo único", disse.

"Muito orgulho de ter jogado contra Milan e Bologna, especialmente nos estádios deles. Um sonho de menino jogar nesses palcos de muita tradição. O San Siro é uma atmosfera única, impossível não se arrepiar. A torcida no Renato Dall'Ara empurra o time do início ao fim. O italiano vive o futebol com muita passionalidade e jogar o Calcio exigiu muito foco e personalidade", comentou.

O duelo será transmitido gratuitamente pelo Nsports no YouTube, SKY+, VIVO Play, Claro TV e Zapping.