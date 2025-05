NFL bate o martelo, e 2º jogo no Brasil terá 'clássico' Chargers x Chiefs

A NFL oficializou hoje que o Kansas City Chiefs será adversário do mandante Los Angeles Chargers na segunda edição do São Paulo Game, em setembro.

'Clássico' em SP

O Brasil receberá um clássico da costa oeste dos EUA. Chargers e Chiefs estão na mesma divisão, a AFC West, e protagonizam uma das rivalidades mais quentes dos últimos anos.

O 2º São Paulo Game será disputado em 5 de setembro, novamente no estádio do Corinthians. A edição do ano passado contou com o jogo épico entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, vencido por 34 a 29 pela franquia da Pensilvânia.

Neo Química Arena recebeu o primeiro jogo da NFL no Brasil Imagem: Karen Fontes/Ag. Estado

O duelo será válido pela primeira rodada da temporada regular. O último mandante em São Paulo não só venceu o jogo de abertura como veio a se sagrar campeã no último Super Bowl.

Atuais vice-campeões, os Chiefs são liderados pelo astro Patrick Mahomes. O quarterback de 29 anos é uma das principais estrelas da liga e detentor de três anéis de campeão da NFL.

A franquia do Missouri só ficou fora de um dos últimos cinco Super Bowls. É a equipe mais vitoriosa desde a dinastia do New England Patriots de Tom Brady.

Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs, após vitória sobre os Chargers na última temporada Imagem: Reprodução/Instagram/Chiefs

Os Chargers não vencem os rivais de divisão há quatro anos. O último triunfo sobre os Chiefs ocorreu em setembro de 2021. De lá para cá, foram sete derrotas. Rivais de divisão, eles se enfrentam ao menos duas vezes por temporada.

O jogo em São Paulo terá ligação com a cantora pop Taylor Swift mais uma vez. Os Chiefs contam com o tight end Travis Kelce, namorado da artista, que era torcedora dos Eagles na infância.

Os Chiefs eram um dos nove possíveis adversários dos Chargers para a partida. De acordo com o calendário de 2025 da liga, os outros visitantes poderiam ser: Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Indianapolis Colts, Houston Texans, Pittsburgh Steelers, Washington Commanders, Philadelphia Eagles ou Minnesota Vikings. A decisão partiu da NFL.