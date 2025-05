NFL define rival do Los Angeles Chargers para jogo na arena do Corinthians

A National Football League divulgou, nesta quarta-feira, dia 14, informações sobre o NFL São Paulo Game 2025, que marca o tão aguardado retorno da liga à América do Sul na Semana 1 da temporada regular, como parte do compromisso de longo prazo da NFL com a expansão global. O Los Angeles Chargers dará início aos Jogos Internacionais de 2025 no dia 5 de setembro, em partida contra o Kansas City Chiefs, na Arena Corinthians, em São Paulo. O jogo será novamente apresentado pela patrocinadora oficial da NFL no Brasil, a XP Investimentos.

O Brasil é um mercado global importante para a NFL, com mais de 36 milhões de fãs do esporte, sendo a segunda maior base de fãs internacional, atrás do México, sem considerar os Estados Unidos.

"Estamos muito felizes em sediar mais um incrível jogo da NFL em São Paulo, ao lado dos nossos parceiros, Prefeitura de São Paulo, SPTuris e SC Corinthians, para dar início aos Jogos Internacionais e à temporada regular de 2025", disse o general manager da NFL no Brasil, Luis Martínez. "Com franquias inovadoras e repletas de história, Chiefs e Chargers trarão uma energia inesquecível ao Brasil, e estamos ansiosos pela tão esperada volta da NFL à América do Sul, em setembro", complementou.

"Estamos entusiasmados com a oportunidade de enfrentar o Chargers em São Paulo, e ajudar a iniciar a temporada da NFL em 2025. Como família e organização, temos o compromisso de expandir o futebol americano internacionalmente. Esse compromisso teve início com meu pai, Lamar Hunt, que sempre buscava maneiras de levar o esporte a novos fãs. O jogo de 2025, em São Paulo, é uma oportunidade incrível para nosso time, e estamos empolgados em levar o Chifs Kingdom para a América do Sul ainda este ano", celebrou o presidente e CEO do Chiefs, Clark Hunt.

"Estamos muito satisfeitos com a confirmação do Kansas City Chiefs como adversário do Chargers no jogo da NFL São Paulo 2025", disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. "A cidade de São Paulo está mais do que pronta para receber não apenas o time, mas seus milhares de torcedores apaixonados que, certamente, vão aproveitar a nossa cidade de braços abertos. Gerando 61 milhões de dólares em impacto econômico em 2024, o jogo da NFL em São Paulo se tornou extremamente estratégico para nós".

"Receber um time histórico como o Kansas City Chiefs não apenas demonstra o sucesso do nosso primeiro jogo em 2024, mas também como nossa cidade é um destino estratégico para grandes franquias esportivas do mundo todo", disse o presidente da SPTuris, Gustavo Pires. "O jogo da NFL em São Paulo, sendo transmitido para diversos países ao redor do mundo e em grande escala nos Estados Unidos, vai mais uma vez mostrar de forma positiva a cidade de São Paulo e o Brasil".

Além do segundo jogo da NFL no Brasil, a liga está comprometida em desenvolver o esporte em todos os níveis no país, engajando os fãs ao longo do ano por meio de parceiros, programas e iniciativas, como o NFL Flag e eventos comunitários.

Outros jogos da programação internacional em Dublin (Irlanda), Londres (Reino Unido), Berlim (Alemanha) e Madrid (Espanha), foram anunciados nesta semana. Em 28 de setembro, o Pittsburgh Steelers enfrentará o Minnesota Vikings no Croke Park, em Dublin, na primeira partida oficial de temporada regular da NFL na Irlanda.

Depois disso, no dia 5 de outubro, o Vikings viajará até Londres para enfrentar o Cleveland Browns no Tottenham Hotspur Stadium, o único estádio fora dos Estados Unidos construído especificamente para receber também jogos da NFL. Este será o 40º jogo de temporada regular da NFL realizado na capital inglesa. Uma semana depois, no mesmo local, o New York Jets jogará contra o Denver Broncos, no dia 12 de outubro.

O terceiro e último jogo em Londres na temporada 2025 terá o Jacksonville Jaguars contra o Los Angeles Rams no Estádio Wembley, dia 19 de outubro. A partida marcará a 14ª vez do Jaguars em Londres, como parte do seu compromisso de jogos em múltiplos anos no Reino Unido.

Estreando em Berlim, na Alemanha, o Indianapolis Colts será o mandante contra o Atlanta Falcons no Estádio Olímpico de Berlim, no dia 9 de novembro. O jogo faz parte do empenho da NFL em realizar partidas de temporada regular em todo o país, sendo o quinto no total, após visitar as cidades de Munique e Frankfurt.

A programação internacional de 2025 da NFL será encerrada em Madrid, na Espanha, no dia 16 de novembro, com o Miami Dolphins enfrentando o Washington Commanders no Bernabéu Stadium, casa do Real Madrid CF, na primeira partida oficial da NFL no país.

Os fãs podem se cadastrar para receber informações sobre ingressos do NFL São Paulo Gam 2025 em nfl.com/saopaulo, com início das vendas em breve. A programação completa dos Jogos Internacionais da NFL em 2025 inclui (* indica o time mandante da partida):

Semana 1 - 5 de setembro - Arena Corinthians (São Paulo, Brasil) - Los Angeles Chargers* vs Kansas City Chiefs

Semana 4 - 28 de setembro - Croke Park (Dublin, Irlanda) - Pittsburgh Steelers* vs Minnesota Vikings

Semana 5 - 5 de outubro - Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Reino Unido) - Cleveland Browns* vs Minnesota Vikings

Semana 6 - 12 de outubro - Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Reino Unido) - New York Jets* vs Denver Broncos

Semana 7 - 19 de outubro - Estádio Wembley (Londres, Reino Unido) - Jacksonville Jaguars* vs Los Angeles Rams

Semana 10 - 9 de novembro - Estádio Olímpico de Berlim (Berlim, Alemanha) - Indianapolis Colts* vs Atlanta Falcons

Semana 11 - 16 de novembro - Bernabéu Stadium (Madrid, Espanha) - Miami Dolphins* vs Washington Commanders