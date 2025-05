NFL confirma jogo entre Chiefs e Chargers na Neo Química Arena em setembro

A National Football League (NFL) confirmou nesta terça-feira a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs em São Paulo. O confronto será realizado no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, casa do Corinthians. Trata-se da segunda edição de um jogo da liga de futebol americano no País. O UOL confirmou ontem que o confronto com os Chiefs estava encaminhado.

O evento foi anunciado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) ainda em fevereiro, mas apenas a presença dos Chargers era certa, faltando a confirmação do adversário. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram na Neo Química Arena, na partida inaugural da liga no Brasil e no hemisfério sul.

A boa fase tornou os Chiefs uma das equipes mais populares da NFL no Brasil. O time venceu três Super Bowls desde 2020 e ficou com vice-campeonato na temporada 2024/2025. O quarterback Patrick Mahomes e o tight-end Travis Kelce, também conhecido por ser namorado da cantora americana Taylor Swift, são as principais estrelas da equipe. A franquia do Missouri vêm explorando a marca do ponto de vista global visando a expansão de negócios.

Ambos os times fazem parte da divisão oeste da Conferência Americana (AFC). As equipes já se enfrentaram em outra oportunidade fora dos Estados Unidos. Em 2019, os Chiefs vencerem os Chargers na Cidade do México, no estádio Azteca.

A NFL planeja a realização de duas partidas no Brasil a partir de 2026. A ideia é que o Maracanã, que já foi avaliado em 2023, antes da Neo Química Arena ser escolhida, receba um jogo da temporada regular. O Engenhão seria outro com chances de sediar uma partida.

Em 2023, os donos das franquias da NFL aprovaram o aumento do número de jogos internacionais por temporada, passando de quatro para oito. Além de São Paulo, outras sete partidas do calendário 2025/26 vão ser realizadas fora dos Estados Unidos. Serão três na Inglaterra, enquanto Dublin (Irlanda), Berlim (Alemanha), Madri (Espanha) e Melbourne (Austrália) vão receber um confronto cada.