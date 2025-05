Neymar inicia transição física no Santos e crescem as chances de voltar na Copa do Brasil

O torcedor santista já esfrega as mãos para voltar a ver Neymar em ação com a camisa da equipe. Depois de um mês de recuperação de novo problema muscular, o atacante aprimora a transição física para atuar pelo menos em um das etapas do segundo duelo com o CRB, pela Copa do Brasil, agendado para dia 22 de maio, em Maceió.

Neymar se machucou contra o Atlético-MG ainda no primeiro tempo na Vila Belmiro, dia 16 de abril. Saiu desolado com nova contusão e acabou fora dos jogos com São Paulo, Red Bull Bragantino, CRB, Grêmio e Ceará, todos sem vitórias da equipe da Baixada. Domingo ele ainda não encara o Corinthians, na Neo Química Arena, mas já está na lista da viagem para o Nordeste na próxima semana.

O Santos divulgou um vídeo com o trabalho realizado nesta quarta-feira no CT Rei Pelé no qual Neymar mostra desenvoltura e agilidade em seu aprimoramento físico, mais uma vez mostrando-se livre das dores. O técnico Cléber Xavier não esconde que o retorno do astro ajudará a findar com a crise na equipe, afundada na zona de rebaixamento do Brasileirão e sob fortes cobranças da torcida.

Neymar aparece trotando entre cones, cabeceando, correndo e até finalizando. O preparador físico, sempre o incentivando, pede que finalize com a perna esquerda e a define como a "ruim", mas o craque o corrige: "É a boa essa."

Alguns torcedores comemoraram a volta do craque nas redes sociais, enquanto outros "exigiram" que o Santos não force um retorno, como houve contra o Fluminense e culminou com nova lesão diante do Atlético-MG, no jogo seguinte.

Caso retorne mesmo frente ao CRB, Neymar ainda teria os compromissos contra o Vitória, no Barradão, o amistoso com o RB Leipzig, e as partidas com o Botafogo, na Vila Belmiro, e o Fortaleza, fora, antes do término do contrato. A ideia de fazer meses fortes no Santos para buscar uma volta à Europa não deu certo por causa ds lesões e o camisa 10 já estuda uma renovação de contrato ao menos até dezembro.

Além de Neymar recuperado, o santista vive a expectativa da primeira partida como titular de Zé Rafael. O volante está livre das dores das costas e pode começar diante do Corinthians, no domingo, após entrar no fim contra o Ceará.

Após o empate sem gols no Allianz Parque diante dos cearenses, na segunda-feira, a torcida protestou bastante e fez coro para o presidente Marcelo Teixeira que ele estava "de brincadeira" com esse time. Ainda sem um triunfo em três jogos, Cléber Xavier já estuda escalar Zé Rafael e está reintegrando o centroavante Julio Furch. O argentino não joga desde novembro, mas vinha treinando isoladamente no clube.