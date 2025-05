Nadadora expulsa em Paris desiste da aposentadoria: 'Ano que vem eu volto'

Expulsa da Vila Olímpica nos Jogos Olímpicos de 2024 por "comportamento inadequado", a nadadora Luana Alonso se aposentou da modalidade, mas anunciou que vai retornar às piscinas.

O que aconteceu

Questionada em seu Instagram, a nadadora revelou que pretende retornar ao esporte em 2026: "No ano que vem, eu volto. Mas, não sei se volto à natação competitiva". Luana Alonso anunciou que deixaria a modalidade logo após ser desclassificada precocemente dos 100m borboleta em Paris, quando ocupou a 29ª colocação de 32 totais.

A paraguaia se dedicou a publicar conteúdos na plataforma Only Fans após anunciar aposentadoria. Segundo a chefe do Comitê Olímpico do Paraguai, Larissa Schaerer, ao The Sun, Alonso foi expulsa da Vila Olímpica porque começou a criar uma "atmosfera inapropriada" no ambiente do time paraguaio, além de ter visitado a Disney de Paris sem autorização. A nadadora estava no local mesmo depois de se retirar do esporte.