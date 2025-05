Mundial de Clubes: Globo e CazéTV têm novo acordo e vão transmitir todos os jogos, sem divisão

A Globo e a CazéTV chegaram a um acordo com a DAZN nesta quarta-feira para transmitir 100% dos jogos do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre os meses de junho e julho nos Estados Unidos e contará com Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Dessa forma, não haverá mais transmissões exclusivas ou a necessidade de repartir os jogos entre os dois canais.

A emissora carioca exibirá todos os 63 jogos no seu canal fechado, o SporTV. Na TV aberta, cai a obrigatoriedade de transmitir aos menos 25 partidas. O Estadão apurou que, mesmo assim, a tendência é que a Globo não exceda este total de transmissões no canal aberto.

O acordo é visto como benéfico para Globo porque garante flexibilidade em sua grade e liberdade para escolher os melhores jogos para a TV aberta.

A DAZN é a dona dos direitos de transmissão globais do Mundial de Clubes de 2025. A Fifa liberou o serviço de streaming para sublicenciar tais direitos junto a emissoras que exibissem gratuitamente as partidas (TVs abertas). No caso do Brasil, foi aberta uma exceção para que o SporTV também pudesse mostrar os jogos.

O torneio terá a presença de 32 times, sendo quatro times brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A estreia acontece no dia 14 de junho, com o jogo entre Inter Miami, anfitrião e clube do argentino Lionel Messi, e Al Ahly, do Egito. A final ocorre no dia 13 de julho.

O Palmeiras estreia no dia 15 de junho, contra o Porto, às 19h (de Brasília). No mesmo dia, o Botafogo enfrenta o americano Seattle Sounders, às 23h. O Flamengo pega o Espérance, da Tunísia, dia 16, às 22h. Já o Fluminense joga dia 17, contra o alemão Borussia Dortmund, às 13h.