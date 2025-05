Mujica se dizia pé-frio e criticava altos salários dos jogadores: 'Ofendem'

Pepe Mujica, que morreu ontem aos 89 anos, era torcedor do Club Atlético Cerro, time da capital Montevidéu, mas não era fanático e se considerava mais um simpatizante da equipe.

O que aconteceu

Mujica se dizia pé-frio e evitava ir a jogos do seu time, que nunca venceu a primeira divisão e tem quatro títulos da Segundona. O clube, aliás, homenageou o ex-presidente após o anúncio de sua morte (veja abaixo).

Ante el fallecimiento del ex Presidente de la República, José Mujica, el Club Atlético Cerro extiende a su familia, amigos y allegados su más sentido pésame.#SomosElBarrio | #IdentidadCerro pic.twitter.com/Sax01MZoGs -- Club Atlético Cerro (@CACerro_oficial) May 13, 2025

"Sou torcedor do Cerro, time da minha região. Estou acostumado a perder, mas sou por localismo", disse em certa ocasião, segundo matéria do El País, do Uruguai, sobre a sua relação com o futebol. "Sou eu que lhes dou azar", brincava.

Mujica era um árduo crítico dos salários astronômicos dos jogadores, mas não os culpava. Ele ainda classificava o futebol como um negócio cheio de 'coisas dolorosas' nos bastidores.

Os salários de alguns jogadores de futebol são ofensivos, principalmente considerando a situação dos nossos povos. Mas não é culpa dos jogadores. Eles são apenas o pretexto para uma movimentação econômica que gira ao redor deles. Não podem escapar da realidade do nosso tempo

O futebol foi se tornando um negócio. Um negócio que, em parte, tem arte e magia. Mas, claro, as sociedades modernas transformam tudo em negócio, até os suspiros. O futebol também. Nos bastidores, há coisas dolorosas Pepe Mujica, em entrevista de 2010

Pepe Mujica chegou a jogar futebol na juventude, mas ele mesmo admitia: não era bom de bola. "Eu jogava de ala. Mas era ruim, hein. Muito ruim. Dava muitas pancadas, e também levava".

Outra memória futebolística do ex-presidente remetia ao Maracanazo, histórica vitória da seleção uruguaia sobre o Brasil na Copa do Mundo de 1950. Mujica, na época, tinha 15 anos de idade, e ouviu o jogo no rádio. "Eu colocava o dedo em um rádio antigo, daqueles de válvula, porque de outra forma não dava para ouvir. Foi glorioso, mas era outro tempo", recordou em 2010.

Duras críticas à Fifa na Copa de 2014

Pep Mujica passou por um episódio de ira durante a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. O então presidente não gostou da punição dada pela Fifa a Luis Suárez, que mordeu o italiano Chiellini durante a rodada final do Grupo D do torneio em questão. O Uruguai venceu os rivais e avançou às oitavas de final, e o astro passou ileso porque a arbitragem não viu a agressão — naquela época, não existia VAR.

Mujica reagiu três dias após o atacante receber pena de nove partidas e quatro meses de afastamento do futebol, além de multa de 100 mil francos suíços (cerca de R$ 250 mil na época). O atleta perdeu o restante da Copa do Mundo, e o país acabou eliminado pela Colômbia nas oitavas de final.

A Fifa é composta por um bando de velhos filhos da puta. É justo que punam, mas não que adotem medidas fascistas Pepe Mujica, em entrevista ao "La Hora de los Deportes"

O político chegou a colocar as mãos na boca após a frase, mas brincou: "Publica por mim", disse ele, ao ser questionado pelo entrevistador sobre a divulgação ou não do conteúdo.