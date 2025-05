MP-RJ fará ação de combate ao racismo na Libertadores e Sul-Americana

Do UOL, em São Paulo

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) inicia hoje uma ação de prevenção e repressão ao racismo em jogos da Libertadores e Sul-Americana.

O que aconteceu

Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (GAEDEST/MPRJ) estarão nos estádios cariocas. Eles serão responsáveis por monitorar o comportamentos dos torcedores nas arquibancadas.

Todos os torcedores que comparecerem às arenas esportivas do Rio de Janeiro terão o Ministério Público ao seu lado, com o objetivo de punir eventuais autores desses atos criminosos e garantir justiça e proteção aos direitos de todos os cidadão. Antonio José Campos Moreira, procurador-geral de Justiça e idealizador do GAEDEST

Em caso de ato discriminatório, o responsável ao Juizado do Torcedor e, se confirmado o flagrante, será determinada a prisão. Além dos promotores, o circuito interno de câmeras também monitorará os torcedores.

A intenção é levar justiça de forma célere e eficiente, mas, sobretudo, conscientizar os torcedores de que não há tolerância a atos racistas. Estamos vigilantes e contamos com o apoio de quem vai ao estádio para se levantar contra essa prática. Márcio Almeida, coordenador do GAEDEST

Pela Libertadores, Botafogo e Flamengo jogam no Rio de Janeiro nesta rodada. O atual campeão entra em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), contra o Estudiantes, enquanto o Rubro-Negro encara a LDU amanhã, às 21h30 (de Brasília).

Já pela Sul-Americana, o Fluminense receber o Unión Española hoje, às 19h (de Brasília), no Maracanã.