Média de gols do São Paulo com Cédric no ataque cai pela metade

O português Cédric vem atuando com frequência como ponta-direita por opção de Zubeldía, mas a formação tem derrubado a média de gols do Tricolor pela metade.

O que aconteceu

Cédric foi titular 13 jogos na temporada, sendo nove como ponta e só quatro como lateral. Ele entrou vindo do banco cinco vezes, sendo quatro na lateral e uma na ponta.

Com Cédric titular da lateral, o Tricolor marcou oito gols em quatro jogos, média de dois por partida. Foram duas vitórias, sobre Santos e Náutico, e dois empates, contra Velo Clube e Cruzeiro.

Já com Cédric como titular do ataque, o time marcou oito gols em nove partidas enquanto ele esteve em campo. Isso porque nos duelos contra Libertad e Alianza Lima, o português foi substituído antes de o Tricolor marcar três gols, dois contra os paraguaios e um contra os peruanos.

Assim, a média cai de dois gols por jogo para menos de um gol por partida. Os adversários foram: São Bernardo, Novorizontino, Palmeiras, Talleres, Atlético-MG, Botafogo, Libertad, Alianza Lima e Palmeiras novamente. O retrospecto fica em cinco vitórias, dois empates e duas derrotas — ambas para o Verdão.

Os gols sofridos crescem na proporção contrária: com ele de lateral foram cinco em quatro jogos, enquanto com o português na ponta foram quatro em nove partidas. Nos jogos em que Cédric saiu do banco de reservas não houve alteração no placar com ele em campo.

Zubeldía tem utilizado Cédric para jogos mais difíceis, o que ajuda a explicar a queda na média de gols. O técnico usa o português para ajudar a fechar o lado direito do campo.

No entanto, o Tricolor tem encontrado dificuldades em ser eficiente no ataque com Cédric na ponta. Nos últimos dois jogos da Libertadores, o português saiu para dar lugar a Lucas Ferreira, que mudou o rumo da partida.